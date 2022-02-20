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Sis denizinde kayak keyfi - Son Dakika

Sis denizinde kayak keyfi

20.02.2022 16:10
Sis denizinde kayak keyfi

Kayak için Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini tercih eden sporseverler, kendilerini sis denizinin içerisinde buldu.

Kayak için Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini tercih eden sporseverler, kendilerini sis denizinin içerisinde buldu.

Anadolu'nun parlayan yıldızı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, gece ve gündüz kayak yapma imkanı aktiviteleriyle yoluna emin adımlarla ilerliyor. Kayak için yurdun dört yanından Yıldız Dağı'na gelenler kendilerini sis denizinin üzerinde buldu. Zirveden gözlenen sis denizi doyumuz bir manzara oluşturdu. Kayak severler sis denizinin içerisinde kaymanın keyfini çıkardı. Kayak severler bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

"Böyle bir pist yok"

Ayça Balaban, bulutların arasında kaydıklarını söyleyerek, " İstanbul'dan geliyorum. Çok güzel bir gün, bulutların arasında kayıyoruz. Türkiye'deki pistlerin hepsini dolaştım böyle bir pist yok. Çok güzel, mutlaka gelin" dedi.

"Hayal dünyası gibi"

Kenan Uğur, tesise iki çocuğu ve eşiyle birlikte geldiğini ifade edip, "Bulutların üzerindeyiz adeta hayal dünyası gibi. Biz şu an bulutların üzerindeyiz. Bir döşek gibi serilmiş. Çok güzel bir manzara herkese tavsiye ederim mutlaka gelip görülmesi lazım" diye konuştu. - SİVAS

Sis denizinde kayak keyfi
Sis denizinde kayak keyfi
Sis denizinde kayak keyfi
Sis denizinde kayak keyfi
Sis denizinde kayak keyfi

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Sis denizinde kayak keyfi Sis denizinde kayak keyfi

Toros Dağları, Turizm, Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sis denizinde kayak keyfi - Son Dakika


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