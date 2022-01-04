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Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm - Son Dakika

Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm

04.01.2022 12:02
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm

Sivas'ın donduran ayazına karşı müşterilerini fanuslar içerisindeki masalarda ağırlayan işletme yoğunluk nedeniyle rezervasyonla müşteri kabul ediyor.

Sivas'ın donduran ayazına karşı müşterilerini fanuslar içerisindeki masalarda ağırlayan işletme yoğunluk nedeniyle rezervasyonla müşteri kabul ediyor.

Sivas'ta bir kafenin geçtiğimiz yıllarda donduran soğuklara rağmen müşterilerini açık alanda ağırlamak için bulduğu çözüm müşteriler tarafından halen yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşletme sahibi Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta müşterilerini cam fanuslar içerisindeki masalarda ağırlıyor. Fanuslar içerisinde yanan sobanın sıcaklığı müşterilerini dondurucu soğuklarda açık alanda üşümeden yeme içme keyfini yaşatıyor. Masalar ayrı fanuslar içerisinde yer aldığı için müşteriler arası Covid-19 izolasyonu da sağlanmış oluyor. Müşteri yoğunluğu yaşanan işletmede müşteriler yer bulabilmek için önceden rezervasyon yaptırıyor.

" Türkiye'de örneği yok"

İşletme sahibi Yunus Yıldız, Sivas'ın donduran soğuklarına karşı bu çözümü bulduklarını belirtip, "Bildiğiniz gibi Sivas geceleri çok soğuk oluyor. Yaz aylarında dahi geceleri tişörtle gezilemeyecek bir hava oluyor. İnsanlar aynı zamanda dışarıda zaman geçirmek, oturmak istiyorlar. Fakat dediğimiz gibi geceleri müşterilerimizi ağırlayamıyorduk. Bizde buna bir çözüm üretmek istedik ve bu cam fanuslar ortaya çıktı. Bir fotoğraf gördük, o geliştirdik ve bunlar ortaya çıktı. İnsanları bunları çok beğendi. Tercih edilmemizin temel mantığı ilk olarak bağımsız olması, yan masayla hiçbir iletişim yok. İkincisi kişiler kendilerini dışarda hissediyorlar. Yağmur, kar yağdığı ve hava soğuk olduğu zamanlar dışarıda oturuyormuş hissi veriyor. İnsanlar burada çoğu zaman sıra beklemek zorunda kalıyorlar, çok yoğun bir talep var. Şu anda 13 adet cubbamız var ama sayıyı iki, üç kat arttırmayı planlıyoruz" dedi.

Sıfırın altında 15 derecede müşteri ağırlıyor

Kafeye gelen müşterilerden Özlem Kekeçoğlu, "Ben burayı çok beğendim, daha önce birçok şehirde farklı kafelere gittim. Özellikle pandemi döneminde insanlardan uzak olmak, burayı tercih etmek için çok etkili bir sebep. Özellikle bu mini soba ve ortam çok güzel. Şu anda açık havadayız dışarısı buz gibi ama içerisi soba sayesinde sıcacık güzel bir ortam olmuş" şeklinde konuştu.

Sümeyre Karaman ise "Sivas çok soğuk bir şehrimiz, bir de Mersin'den gelince daha da bir soğuk geliyor. Bugün ellerimiz, ayaklarımız dondu. Soğuktan neredeyse burnumuz düşecekti o derece soğuk vardı. Burası açık alan, içeride sobamız var gayet sıcak. Her yeri rahatlıkla görebiliyoruz ışıklandırmamız var. Hava eksi 10, eksi 15'lere dayanmasına rağmen gayet rahat bir şekilde oturabiliyoruz. Üzerimizde kabanımız montumuz olmamasına rağm ısınabiliyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm
Sivas'ın donduran ayazına fanuslu çözüm

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Koronavirüs, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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