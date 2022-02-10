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İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor! Sivaslı sayısı Sivas nüfusunu geçti - Son Dakika

İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor! Sivaslı sayısı Sivas nüfusunu geçti

10.02.2022 15:16
İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor! Sivaslı sayısı Sivas nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından elde edilen bilgilere göre İstanbul'da en çok Sivas kütüğüne kayıtlı kişilerin yaşadığı belirlendi. 15 milyon nüfusa sahip İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı insan sayısı 767 bin 428 olurken Sivas'ın nüfusu ise 636 bin 121 kişi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından elde edilen bilgilere göre İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu aştı.

Son verilere göre Sivas'ta 636 bin 121 kişinin yaşıyorken nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kayıtlara geçti.

Sivaslıları; 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile de Giresunlular takip etti.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor! Sivaslı sayısı Sivas nüfusunu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor! Sivaslı sayısı Sivas nüfusunu geçti - Son Dakika
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