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Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı - Son Dakika

Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı

05.01.2022 10:39
Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı

Ordu'da 10 Mart 1998 tarihinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkar çatışmada oğlu sivil şehit Fatma Özgöller, el emeği göz nuru ördüğü atkıları Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğe hediye etti.

Ordu'da 10 Mart 1998 tarihinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkar çatışmada oğlu sivil şehit Fatma Özgöller, el emeği göz nuru ördüğü atkıları Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğe hediye etti.

10 Mart 1998 tarihinde Çatalpınar ilçesi Göller Mahallesi kırsalında yiyecek bulmak amacıyla bir eve girmek isteyen 6 kişilik bir terörist grup ile onları takip eden güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında, biri PKK'nın sözde Ordu bölge komutanı olan 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında ev sahibi ve Mahmut Özgöller de (45) şehit oldu. Gecenin karanlığından yararlanan kaçmaya çalışan 4 teröristten 3'ü Sivas kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilirken 1'i teslim oldu.

Sivil şehit Mahmut Özgöller'in annesi Fatma Özgöller (74) kendi elleri ile örmüş olduğu atkıları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiğe vermek istediğini Çatalpınar Kaymakamlığına bildirdi. Bunun üzerine Çatalpınar Kaymakamı, Çatalpınar İlçe Jandarma Komutanı ve beraberindeki heyet şehit annesi Fatma Özgöller'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Fatma teyze, el emeği ve göz nuru ile örmüş olduğu 32 adet atkıyı kış mevsiminde özverili bir şekilde vatani görevini yerine getirmekte olan erlerin nöbet ve görev esnasında üşümemeleri için hiçbir karşılık beklemeden hediye etti. Ordu Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada sivil şehit annesi Fatma Özgöller'e göstermiş olduğu bu anlamlı ve onurlu davranışından dolayı kendisine şükranlarını sundu.

"Tek duamız bu vatan yıkılmasın"

Sivil şehit annesi Fatma Özgöller'in yeğeni tarafından kaleme alınan mektubu ise şöyle:

"Sevgili Mehmetçikler,

Öncelikle orada herkese sonsuz başarılar ve güç diliyorum. Bu notu tüm ailem adına yazıyorum.

Sayenizde buralardayız. Siz orada bizler, bizim milletimiz bizim vatanımız için savaşıyorsunuz. Buradaki herkes sizler için dua ediyor. Herkesin selamları var. Tek duamız bu vatan yıkılmasın. Yüce Allahım sizin yar ve yardımcınız olsun. Başımızdan eksik olmayın. Oradaki şehit olan askerlerimizin mekanı cennet ruhları şad olsun. Gazilerimize Allahtan şifa diliyorum. Canımız sizlere feda olsun. Bu mektubu Ordu ilinin Fatsa ilçesinden yazıyorum.

Babaannem sizler için bu atkıları ördü. Onlar üşümesin hasta olmasın bu karda kışta dedi. Bu atkılar sayesinde inşallah hasta olmazsınız bizi hatırlarsınız. ve size ulaşan bu atkılar bizden size anı, hatıra…" - ORDU

Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı
Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı

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Çatalpınar, Şehit, Mart, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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