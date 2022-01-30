Soğuk havalarda şanzıman yağına dikkat - Son Dakika

Kış aylarında şiddetli soğukların etkisini göstermesiyle birlikte düzenli yağ değişimi yapılmayan şanzımanların vites geçişlerinde sertleşmeye neden olduğunu söyleyen motor ustaları, düzenli bakım ve kontrollerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kış aylarında kar yağışı ve dondurucu soğukların yaşandığı Eskişehir gibi bölgelerde otomobillerin yağ bakımının büyük önem arz ettiğine vurgu yapan 10 yıllık motor ustası Hasan Aktaş, özellikle şanzıman yağının zamanında değişiminin yapılması gerektiğini söyledi. Şanzıman yağının ortalama 45 ile 60 bin kilometre arasında değişmesi gerektiğini belirten Aktaş, aksi taktirde vites geçişlerinin sertleşebileceğini aktardı. Otomatik vitesli araçlarda da şanzıman yağ filtresi değişimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Aktaş, araçlarda düzenli kontrol edilmesi gereken farklı hususlara da değindi.

"Şanzımanın kontrollerini iyi yapmak lazım"

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği zamanlarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Kış şartlarında hava sıcaklığı eksi derecelere düştüğü zaman arabanın vites geçişlerinde bir sertleşme olur. Bu sertleşmeyi ya vites yağından ya da şanzıman yağından yapar. Öncelikle şanzıman yağı bayadır değişmiyorsa ve kilometresi de gelmişse, ince yağ koyulması lazım. Şanzımanın kontrollerini iyi yapmak lazım. Şanzımanın otomatik vitesli arabalarda yağ filtresi var. Onların yağlarını düzenli olarak değiştirmemiz lazım. Aracına göre, şanzıman yağları 45 ile 60 bin kilometre arası değişir" dedi.

"Dizel araçlarda kesinlikle partikül yağı kullanılması lazım"

Şanzıman yağının yanı sıra otomobillerde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar hakkında bilgi veren Hasan Aktaş, şunları söyledi:

"Motor yağını kesinlikle kalitesiz koymamamız gerekiyor. Dizel araçlarda kesinlikle partikül yağı kullanılması lazım. Bazı araçlara partikül yağ koymuyorlar. Bunlarda kötü sonuçlar doğurabiliyor. Partikül tıkanabiliyor. Filtrelerin kesinlikle orijinal kullanılması tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle hava filtresinin. Bunlar dikkat edildiği zaman herhangi bir sorun yaşanmaz. Yağ bakımının düzenli yapılmadığı takdirde araba, yağ yakar, duman atar ve bayadır değişmemişse motor yatak sarar. Antifrizin kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Eskişehir'de eksi 30 derecelik antifriz kullanılması lazım. Doğu taraflarında biraz daha düşük olması lazım." - ESKİŞEHİR