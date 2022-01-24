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Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva' - Son Dakika

Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva'

24.01.2022 11:29
Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva'

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin geleneksel tatlısı olan ve soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'Tel Helva'nın yapımı tam bir ustalık istiyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin geleneksel tatlısı olan ve soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'Tel Helva'nın yapımı tam bir ustalık istiyor.

Özellikle soğuk hava ve kar yağışının olduğu geceler yapılan tatlıda şekerli suyun karda soğutulması ve leblebi tozuyla karıştırılmasıyla büyük bir ustalık gerektiriyor. Ünlü tatlı, kış gecelerinde oda ve gezek kültürünün yaşatıldığı ortamlarda yapılıyor.

İlçede pişmaniyenin atası olarak nitelendirilen tatlıyı her yıl kış mevsiminde yapan Ahmet Akgül, ustalık gerektiren tatlının leblebi tozu, şeker, su ve liman tozu ile yapıldığını ifade etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin de katıldığı gecede yapılan tatlıyı her yıl lezzetle yediklerini belirten Bayar, "Şuan dışarıdaki hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ilerleyen saatler de de sıfırın altında 12 derecelere düşmesi bekleniyor. Yoğun bir kar var dışarıda. Soğuk kış günlerinde eski bir gelenektir bu. Tarihi çok eski olduğu için bilinmiyor. Pişmaniyenin bir değişik versiyonu pişmaniyenin atası da diyebiliriz. Leblebi tozu ile şekerin matlaşmış halini karıştırarak kış gecelerinde özellikle evlerde, köy odalarında çekilir. Kalabalık olması gerekli, 1-2 kişi ile yapılan bir tatlı değil. Biz de Ahmet Akgül kardeşimizden rica ettik, bu işin ustası kendisi bunu çok güzel yapıyor. Bu tatlının tel tel dökülmesi gerekli. Parça parça olur ise kaşık sapı denir olmaz ve yenmez o yüzden ustalık ister. Şuan tel helvayı çektik, çok büyük bir masrafı yoktur. Çok lezzetli ve kış gecelerinde çocuklarında olduğu ortamlarda çekilirse çok güzel olur. Tel helva çekme diye tabir edilir ve çok güzel bir tatlıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva'
Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva'
Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva'
Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva'
Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva'

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Ahmet Akgül, Karahisar, kar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti 'Tel Helva' - Son Dakika


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