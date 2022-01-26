Sokak hayvanları infrared sistemle soğuktan korunuyor - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde misafir ettiği sokak hayvanlarını dondurucu soğuğa karşı infrared sistemiyle ısıtarak koruyor. Can dostlar, barınakta bulunan kafeslerde 24 derece stabil sıcaklıkta yaşamlarına devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi, soğuk ve karlı günlerde sokak hayvanları için Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu amaçla barınakta bulunan kafeslere havadan ısıtma sistemi kuruldu. Kafeslerin üst kısmına yerleştirilen infrared sistemi, etrafa ısı yayıyor. Kafeste bulunan hayvanlar da gün boyunca 24 derece stabil sıcaklıktan yararlanıyor.

Sıcak kafeslerinde rahatça yaşıyorlar

Sokak hayvanlarının her ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Barınakta can dostlarımızı tedavisinden mamasına kadar en iyi şekilde ağırlıyoruz. Şu anda da zorlu kış şartlarından olumsuz olarak etkilenmemeleri için bu teknolojik ısınma sistemini kurduk. Artık sıcak kafeslerinde rahatça yaşamlarını sürdürüyorlar" dedi.

5 yıldız konforunda sağlık hizmeti

Öte yandan yoğun bakım servisinden ameliyathaneye kadar sağlık adına her türlü donanımın yer aldığı Hayvan Müşahede Merkezi'nde sokak hayvanlarına 5 yıldız konforunda sağlık hizmeti sunuluyor. Hayvan hastalıklarının tedavisi için oluşturulan son derece hijyenik ve ferah binada; muayene odası, görüntüleme odası, yoğun bakım odası, postoperatif odası, ameliyathane, 3 medikal oda, medikal malzeme deposu ve mama deposu gibi donatılar yer alıyor. Hekimler tarafından tedavi ve bakımları yapılan can dostlar iyileştikten sonra gönüllülere sahiplendiriliyor. - İSTANBUL