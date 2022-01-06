Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

ESKİŞEHİR Eskişehir'de dün gece saatlerinde kadın ve erkeklerin de dahil olduğu iki grubun kavgası, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Haller kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, omuz atma meselesinden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bu sırada bir köpeğin havlayarak zaman zaman grup içine girip çıkması dikkati çekti.

Eskişehir'de son günlerde artan asayiş olaylarına bir yenisinin daha eklenirken, kavga eden yaklaşık 10 kişilik grup arasında kadınların da olduğu görüldü. Kavga saniye saniye cep telefonu kameralarına yansırken, taraflar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.