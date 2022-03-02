Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor - Son Dakika
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Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor

02.03.2022 09:47
Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor

Elazığ'da bir vatandaş, kaybolan köpeğini sokak sokak gezip arıyor.

Elazığ'da bir vatandaş, kaybolan köpeğini sokak sokak gezip arıyor. Duvarlara afişler yapıştıran şahıs, köpeğini buluna ödül de verecek.

Mollakendi beldesi Güntaşı Mahallesi'nde ikamet eden Muhammet Güneş (24), geçen cumartesi 'Kaymak' adlı köpeğini kaybetti. Bunun üzerine Güneş, sokak sokak gezerek köpeğini aramaya başladı. Bir türlü sonuç alamayan Güneş, köpeğinin fotoğrafını bastırdığı afişleri her yere asarak arama çalışmalarına devam etti. 3 buçuk yaşındaki köpeğini çok sevdiğini belirten Güneş, 'Kaymak'ı bulana da ödül vereceğini açıkladı.

Çok sevdiği köpeğini kaybettiğini aktaran Muhammet Güneş, "Mollakendi Beldesine bağlı Güntaşı Mahallesi'nde oturuyorum. 26 Şubat sabah saat 09.00 sularında köpeğimi evin önünde kaybettim. Köpeğimin bulunmasını rica ediyorum. Benim için çok değerli. Bulana para ödülü de vereceğim. Haber verirlerse çok sevinirim. Ben afişler yapıştırıyorum. Gerekli sitelere ilanını verdik. İnşallah bulacağız, temennimiz o yönde. Görenler haber verirse sevinirim. Beyaz renkte" dedi. - ELAZIĞ

Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor
Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor
Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor
Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor

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Mollakendi, Cumartesi, Elazığ, Güneş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arıyor - Son Dakika


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