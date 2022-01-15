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Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu - Son Dakika

Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu

15.01.2022 09:42
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkek Barınma Evi, sokaklarda yatan çaresizlere sıcak yuva olmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkek Barınma Evi, sokaklarda yatan çaresizlere sıcak yuva olmaya devam ediyor. Ailesi çeşitli sebeplerle hayatını kaybedince sokaklarda kalmaya başlayan Harun Tütüncü, 10 ay önce geldiği barınma evinde hem aile sıcaklığını buldu, hem de para kazanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma Evi, artık aralıksız hizmet vermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü'deki Erkek Barınma Evi konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunuluyor. Toplam 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinden bugüne kadar birçok hayat hikayesi yer alırken, 36 yaşındaki Harun Tütüncü'nün ise dikkat çekiyor. 1986 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelen Tütüncü, 5 yaşına geldiğinde anne ve babası ayrıldığı için Türkiye'ye dedesinin yanına geldi. Dedesi ile birlikte İzmir'de yaşayan Tütüncü, 17 yaşına geldiğinde ise dedesini kaybetti. İzmir gibi büyük bir şehirde tek başına kalan Tütüncü'nün yayına Almanya'da beynindeki ur ameliyatından dolayı malulen emekli olan annesi geldi. Yaklaşık 1 sene sonra ise trafik kazası geçiren annesi 4 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

"Arkadaşlarının yardımı ile tıraş oluyordum"

Babasını da o yıllarda kaybeden Tütüncü, para kazanmak için okulu da bırakmak zorunda kaldı. İzmir'in Basmahane semtindeki otellerde günü birlikte kalmaya başlayan Tütüncü, garsonluk ve hamallık yaptığını söyledi. Tütüncü, "Askere bile oradan çıkıp elimde iki poşetle gittim. Kalacak bir yerim olmadığı için dışarıda ve başkalarının yanında kaldım. Eski arkadaşlarım son zamanlarda benim durumumu iyi olmadığını gördü. Tek kötü alışkanlığım alkoldü. Karona virüsle birlikte iyice işsiz kaldım. Saç sakal tıraşımı bile arkadaşlarım yaptırıyor, karnımı onlar doyuruyordu. 35 senelik arkadaşlarım vardı ama evli insanlar oldukları için onların elinden de pek bir şey gelmiyordu" dedi.

"Erkek Barınma Evi bana yuva oldu"

Arkadaşları tarafından yardım eli uzatılan Tütüncü, "En sonunda arkadaşlarımın ailesi Bursa'daki barınma evine gitmem gerektiğini söyledi. 2021 yılının mart ayında geldim. Yaklaşık 10 aydır buradayım. Burada her türlü imkanımız var. Dışarıda göremediğim imkanları burada buldum. Burada para geçmiyor. 3 öğün yemeğimiz, çayımız, 24 saat sıcak suyumuz, duşumuz var. Çamaşırlarımız yıkanıyor. Ben bu imkanları dışarıda görmedim. Çünkü bir ailem yoktu. Uzun süredir 3 öğün yemek yediğimi hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

Kısa süre sonra çalışmaya da başlayan Tütüncü, "2021 yılının 8'inci ayında da burada çalışmaya başladım. Burada yönetimdeki insanlar çalışmayı teklif etti. Burada 'meslek öğrenir, para biriktirirsin' dediler. Çok iyi olur dedim. Allah razı olsun dedim. Buraya başladım. Tavuklara bakılacak dediler. 302 tane tavuğumuz var. Günlük onların yemlerini, suyunu veriyorum. Yumurtalarını topluyorum. Yumurtaları paketliyoruz. Haftalık olarak da gelip alıyorlar. 14 ton mantarımız var. 2 günde bir defa mantar topluyoruz. Onlar da satılıyor. 22 tane sakız koyunu var. 52 tane suffolk koyunu var. 14 tane tavşan ve bir tane köpeğimiz var. Hayvanları çok seviyorum. Bir aile sevgisi, sıcaklığı görmedim ama her zaman Allah'a şükür ettim. Kötü işler yapmak istemedim. Hayvanları çok seviyorum, sarılıyorum. Severek işimi yapıyorum. Hayvanlar doğal ve tatlılar. İçlerinde kötülük yok. İnsanlar gibi değiller" dedi.

"Mutlu ve sıcak bir yuva tek hayalim"

Kazandığı parayı biriktirdiğini belirten Tütüncü, "Biriktirdiğim paralarla, kredi kartı borçlarım vardı ödedim. Hatta bir tane cep telefonu bile aldım. Bir senelik sözleşmeli personel olarak çalışıyoruz. Çıktığım zamanda yönetimdeki müdürlerimiz yardımcı olacak. İş bulma kurumuna götürecekler. İş bulmamız için bizi kontrol ediyorlar. Benim memleketim doğduğum yer değil, doyduğum yerdir. İzmir' e dönmem için bir gerekçem yok. Ailem yok. Nerede işim olursa orada yaşar ve çalışırım. Tek istediğim sıcak bir yuvam ve mutlu bir ailem olması. Allah'tan korkan, iyi kalpli bir eş istiyorum. Milletine ve dinine bağlı çocuklarım olur inşallah. Düzenli sigortalı bir işim de olursa, tek isteğim bu diyebilirim" şeklinde konuştu. - BURSA

Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu
Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevla, İzmir, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu - Son Dakika
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