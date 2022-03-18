Söke'de, 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı töreni Söke'de yapıldı.

Törenler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nin çelenklerinin sunumu yapıldı.

Törende İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri ve askeri erkan bulundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Garnizon Komutanlığından Topçu Üsteğmen Mustafa Hanay yaptı. Üsteğmen Hanay konuşmasında, "Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız Aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anmak maksadıyla burada toplanmış bulunuyoruz. 107 yıl önce bugün, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazının denizden geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Türk vatanının kutsallığını, Türk Milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan Aziz şehitlerimiz, sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale'ler sonsuza dek geçilemeyecek, ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek, Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Törende bir diğer konuşmayı da Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ulvi Atmaca yaptı. Atmaca konuşmasında; "Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin, tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini hatırlamak üzere huzurunuzdayız. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil, eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesiyse amaç, buna savaş diyemezsiniz ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü, vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Onlar 1071 den beri geliyorlar ama asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Çanakkale'yi, Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, gelenleri karşılayan asil ruhtur. Çanakkale ruhu, türkülere konu olan onbeşlilerin, gencecik liselilerin, öğretmenlerin, aşkı vatanı olanların, istiklale aşık olanların, ölüme koşarak gittikleri ruhun adıdır" dedi.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören son buldu. - AYDIN