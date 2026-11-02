Soma'da İmbat işçileri maaş için 7. gününde sembolik cenaze töreni düzenledi - Son Dakika
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Soma'da İmbat işçileri maaş için 7. gününde sembolik cenaze töreni düzenledi

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Soma\'da İmbat işçileri maaş için 7. gününde sembolik cenaze töreni düzenledi
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Soma\'da İmbat işçileri maaş için 7. gününde sembolik cenaze töreni düzenledi
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Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin maaş ve geçmiş dönem alacakları için başlattığı direniş 7. gününde 'Emeğin Cenazesi' yazılı sembolik tabutla sürdü. 'Ankara sesimizi duysun' çağrısı yapan madencilerin yürüyüşüne jandarma engel oldu.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşları ve geçmiş dönem alacakları için başlattığı direniş 7'nci gününde sembolik cenaze töreniyle devam etti. "Emeğin Cenazesi" yazılı tabutla yürüyen madenciler, "Ankara sesimizi duysun" çağrısı yaptı. Yürüyüşlerine devam etmek isteyen işçilere ise jandarma engel oldu.

Manisa'nın Soma ilçesinde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi'ne bağlı İmbat Madencilik işçilerinin maaş ve geçmiş dönem alacaklarının ödenmesi talebiyle sürdürdüğü direniş 7'nci gününe girdi.

Günlerdir haklarını almak için mücadele eden madenciler, bu kez yaşadıkları mağduriyeti sembolik bir cenaze töreniyle gündeme taşıdı. Üzerinde "Emeğin Cenazesi" ve "Alın Teri" ifadelerinin yer aldığı tabutla gerçekleştirilen eylemde işçiler, emeğin ve alın terinin ölüme terk edildiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Cenaze namazı kıldıran bir işçinin ardından sembolik tabut taşındı. Madenciler, törenin ardından kısa mesafeli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında işçilerden biri çelenk taşıyarak yaptığı konuşmada, alın terleri toprağa gömülmeden haklarının verilmesini istedi. İşçiler, yürüyüşü sürdürmek amacıyla çıkış kapısından geçmek istedi ancak jandarma engel oldu.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Eylemin yedinci gününde konuşan işçi temsilcisi Emin Kara, madencilerin sürekli maden kazaları, mezarlar ve tabutlarla anılmasına tepki göstererek, artık emekleriyle hatırlanmak istediklerini söyledi.

Emeğin tamamen tükenme noktasına geldiğini belirten Kara, Ankara'ya seslenerek, "Son elimizde kalan emeğimiz ve alın terimiz, onu da toprağın altına gömdürmeyin. Bir an önce çözüm bekliyoruz. Bu konunun ivedilikle halledilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SEMBOLİK CENAZE TÖRENİ

Sembolik tören sırasında bir maden işçisi cenaze namazı kıldırdı. Emeğin ve alın terinin cenazesi olarak nitelendirilen tabutun önünde yapılan konuşmada, işçilerin ekmeğini kazanamaz hale geldiği belirtilerek haklarının ödenmesi istendi.

Sembolik törende, "Emeğimiz, ekmeğimiz, alın terimiz bitti, ölmek üzere. Devlet yetkililerine sesleniyoruz: Lütfen alın terimiz toprağa inmeden hakkımızı verin" denildi.

CUMHUR YILMAZ: ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR BEKLEYECEĞİZ

Eyleme katılan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cumhur Yılmaz da "Bugün eylemimizin 7'nci günü. Yedi günden beri kimse bizi ciddiye almıyor. Bu işçilere reva görülen bu mu? Çamurda bekletmek mi? Kimse bizim sabrımızla oynamasın" diye konuştu.

Çarşamba gününe kadar sonuç alınmasını beklediklerini belirten Yılmaz, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemi farklı alanlara taşıyacaklarını söyledi. Yılmaz, "Çarşamba günü istediğimiz sonuç alınmazsa eylemimizi farklı yerlere taşıyacağız. Kesinlikle burada hapis olmayacağız. Çarşambaya kadar bekleyeceğiz. Çarşamba günü olmazsa eylemimizi dışarı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Sembolik cenaze töreninin ardından gerçekleştirilen yürüyüşte çelenk taşıyan bir işçi de madencilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek, "Alın terimiz toprağa girmeden hakkımızı istiyoruz. Biz insan gibi yaşama hakkına sahibiz. Biz madenciyiz, işçiyiz, emekçiyiz. Ankara, duy sesimizi. Eğer bugün bu alın teri toprağa girerse yarın umutlar ölecek, yarın madenci ölecek. Bizleri görün" diye konuştu.

İŞÇİLER YAŞADIKLARI EKONOMİK SIKINTILARI ANLATTI

Direniş alanında konuşan İmbat Madencilik çalışanları, ödenmeyen maaşların aile yaşamlarını doğrudan etkilediğini anlattı.

Şirkette 10 yıldır çalıştığını ve yaklaşık 1,5 yıldır maaş sıkıntısı yaşadıklarını belirten Emrah Varlı, "Markete gidemiyoruz, market para istiyor; fırına gidemiyoruz, ekmek para istiyor. Çocuklar mağdur, biz mağduruz. Elektrik kesilecek, kış geldi, faturalar var. Doğal gaz açılacak ama şu an hiç para yok" dedi.

Turan Durmaz da, "Yerin yedi kat altında çalışıyoruz fakat cebimizde paramız yok. Yetkililer bizim sesimizi duysun" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır şirkette çalıştığını belirten Ufuk Nanguş da ekonomik sıkıntıların kendilerini ve ailelerini yıprattığını söyledi. Bir haftadır soğuk ve yağmura rağmen direndiklerini belirten Nanguş, yetkililerden somut adım beklediklerini dile getirdi. Nanguş, madencilerin deprem, yangın ve sel gibi afetlerde hatırlandığını ancak kendi haklarını ararken seslerinin duyulmadığını savundu.

İmbat Madencilik'te 12 yıldır çalışan bir başka işçi, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ve 2024 yılından kalan alacaklarının hala ödenmediğini belirtti. İşçi, maaşların yatırılmamasının aileleri karşısında kendilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

İmbat Madencilik'te 12 yıldır çalıştığını söyleyen Ahmet Kurnaz ise, "Biz sadece alnımızın teriyle kazandığımız hakkımızı istiyoruz. Mücadelemizi vereceğiz, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekirse Ankara yollarına düşeceğiz. Yağmur, çamur demeyeceğiz, bir şekilde Ankara'ya mutlaka gelip sesimizi duyuracağız."

Kaynak: ANKA
İmbat MadencilikJandarmaEkonomiAnkaraGüncelYerelSomaSon Dakika

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