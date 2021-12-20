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Son Dakika | Alaşehir'e çok amaçlı etkinlik salonu kazandırılacak - Son Dakika

Son Dakika | Alaşehir'e çok amaçlı etkinlik salonu kazandırılacak

20.12.2021 10:00
Son Dakika | Alaşehir'e çok amaçlı etkinlik salonu kazandırılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere ve Belenyaka Mahallelerinde bulunan Çok Amaçlı Etkinlik Salonları'nın Alaşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis protokolünü imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere ve Belenyaka Mahallelerinde bulunan Çok Amaçlı Etkinlik Salonları'nın Alaşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis protokolünü imzaladı.

Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi ile Belenyaka Mahallesi'nde bulunan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, imzalanan protokol ile Alaşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Başkan Cengiz Ergün ile Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, tahsis protokolünü Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı sonrasında imzaladı. Protokol kapsamında Alaşehir İlçesi Kavaklıdere Mahallesi ile Belenyaka Mahallesi'nde bulunan Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.11.2021 tarih ve 636 sayılı kararı ile 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Alaşehir Belediye Başkanlığına tahsis edildi. Çok Amaçlı Etkinlik Salonları ile ilgili tahsis protokolüne imza attıklarını dile getiren Başkan Ergün, "Vatandaşlarımıza hizmet noktasında vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da protokolün hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Son Dakika | Alaşehir'e çok amaçlı etkinlik salonu kazandırılacak

Ahmet Öküzcüoğlu, Cengiz Ergün, Alaşehir, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Alaşehir'e çok amaçlı etkinlik salonu kazandırılacak - Son Dakika


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