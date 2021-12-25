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Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı

25.12.2021 20:20
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Muş Valisi İlker Gündüzöz, bir tırın çarpması sonucu yaralanan ve dondurucu soğukta ölüme terk edilen sahipsiz atı tedavi için Van'a gönderdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, bir tırın çarpması sonucu yaralanan ve dondurucu soğukta ölüme terk edilen sahipsiz atı tedavi için Van'a gönderdi.

Muş-Bingöl karayolunun 56. kilometresinde bir tırın çarpması sonucu sahipsiz at yaralandı. Ölüme terk edilen atın durumundan haberdar olan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne talimat vererek, yaralı hayvan için gereken tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Yaralı atın bulunduğu bölgeye gönderilen veteriner hekimler, hayvanın sol arka ayak bileğinde kırık olduğunu ve sırt bölgesinde yaralar oluştuğunu tespit etti. Burada ata ilk müdahaleyi yapan ekipler, Vali Gündüzöz'ün talimatıyla hayvanı tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi.

"Atın tedavi masraflarını sayın valimiz karşılayacak"

Yaralı atın durumuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, bugün Yaygın Jandarma Komutanlığı tarafından yaralı bir atın olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi. Vali İlker Gündüzöz'ün bilgi ve talimatları doğrultusunda veteriner hekimleri yaralı at için görevlendirdiklerini kaydeden Aydın, "Yapılabilecek bir şey varsa yerinde yapalım diye arkadaşlarımız ata baktılar ve burada yapılacak bir şeyin olmayacağını bize izah ettiler. Biz de konuyu sayın valimize bildirdik. Valimiz de 'Ne gerekiyorsa yapın' dediler. Atın tedavi masraflarını sayın valimiz karşılayacak. Hayvanın sol arka bacağının bilek kısmında kırık, lif bağlarında kopma ve yine sırtında yaralar var. O yüzden tedaviye gitmesi gerekiyor. Ata tır çarpmış fakat kimin ve hangi tırın çarptığıyla ilgili bir bilgi elimizde yok. Hayvan da sahipsiz olduğu için valimiz sahip çıktı" dedi.

"Bu işler hem vicdani hem de insani bir görevdir"

Atın sıfırın altında 18 derecede ölüme terk edildiğini vurgulayan Aydın, "Sayın valimiz ata sahip çıkmasaydı hayvan telef olup gidecekti. İnşallah hayvan kurtulacak. Havyan hastanesinde tedavileri yapılacak. Biz oranın başhekimiyle görüştük. O da 'Ne gerekiyorsa yapılacak' dedi. Sayın valimizin talimat ve direktifleriyle atımızı özel bir kamyonete yükleyip Van'a gönderdik" diye konuştu.

Vali İlker Gündüzöz, 2019 yılında da eziyete uğrayan bir köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırmıştı. - MUŞ

Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Dondurucu soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı - Son Dakika
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