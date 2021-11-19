Son dakika haber! 6 yıl önce öldürülen Doktor Aynur Dağdemir mezarı başında anıldı - Son Dakika

Görevi başında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün 6. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Asri Mezarlık'taki kabri başında düzenlenen anma programında Opr. Dr. Dağdemir için saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, çalışma arkadaşları adına getirdiği çiçeği Dağdemir'in kabrine dikti. Eşi Ayhan Dağdemir ve ikiz kızları Tuğçe ve Başak Dağdemir'in katıldığı anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Akabinde açıklama yapan Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun, "Sevgili doktorumuz Aynur Dağdemir'in bugün ölüm yıldönümü. 2015 yılının Mayıs ayında önce eşim Dr. Kamil Furtun'u, ardından da 6 ay geçmeden Aynur Dağdemir'i maalesef sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettik. Ani ölümlere katlanmak çok zor ama öldürülmeyi kabul etmek imkansız gibi bir şey. Bunu hekimlerimiz, sağlıkçılar hiçbir şekilde ne hak ediyorlar ne de bu hazmedilecek bir durumdur. Bugün bu konu tekrar Türkiye'nin gündemindedir. Sağlıkta şiddet bizim için en önemli can yakıcı sorunumuzdur. Şiddet yasası talep ediyoruz. Bu dileğimiz her ilde tabip odalarınca dile getirilecektir. Umarım şiddet artık son bulur ve şiddeti yapan yasalarla hak ettiğini bulur" dedi.

Konuşmanın ardından anma programı sona erdi. - SAMSUN