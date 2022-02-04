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Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı

04.02.2022 03:04

Son dakika haberleri... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı Ağrı'nın Patnos ilçesine geçtiğimiz günlerde iki aile arasında yaşanan ve iki kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı.

Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesine geçtiğimiz günlerde iki aile arasında yaşanan ve iki kişinin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde 29 Ocak 2022 tarihinde saat 10.12 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde aralarında husumet bulunan Bilici ve Karahan aileleri arasında meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan G.K., M.K, O.K, M.Z.S, Ö.K, Ö.K, E.K, T.K olmak üzere 8 kişi tutuklanırken M.B, A.B, B.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgisi olduğu düşünülen ve firar durumundaki iki kişinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı
Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı
Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı
Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı
Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı
Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı

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Patnos, Ocak, Ağrı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Ağrı'da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı - Son Dakika


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