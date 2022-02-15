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Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama - Son Dakika

Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama

15.02.2022 00:18
Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama

Bir son dakika haberine göre Midyat'a bağlı Beyazsu'dan Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri beslenen içme suyu isale hattı, Nusaybin ilçesi İpek Yolu Mahallesinde patladı.

Midyat'a bağlı Beyaz su'dan Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri beslenen içme suyu isale hattı, Nusaybin ilçesi İpek Yolu Mahallesinde patladı.

İçme suyu isale hattında yaşanan arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle Atatürk Şehir Stadyumu ve İpekyolu Mahallesinde birçok bodrum katı ve iş yerini su bastı. Patlamanın haber alınması üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin müdahalesiyle su vanası kaynağında kapatıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca borulardaki suyun tahliyesi beklenirken Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesine ait iş makineleri yardımıyla suyun bölgeden tahliyesi sağlandı.

Öte yanda İpekyolu Mahallesine gelen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Marsu Genel Müdür V. Dr. Mehmet Songur'dan bilgi aldı.

Mahalle muhtarı Tayfur Algan ile birlikte zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Kayabaşı, "Devlet olarak tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ise "Artuklıu ve Kızıltepe ilçelerimizi besleyen isale hattında 14.02.2022 tarihinde oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN

Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama
Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama
Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama
Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama
Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama

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Münir Karaloğlu, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu hattında patlama - Son Dakika
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