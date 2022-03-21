Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı

21.03.2022 11:20
Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı

Son dakika haberi: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi'nde 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'ne layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi'nde 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'ne layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Ar-Ge Başkanlığı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kültür Sanat Kongresi'ne katılan Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile 200 belediye başkanı ve partinin üst kademeleri katıldı. 3 gün süren Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nde kültür-sanat alanında ortaya koyulan projeler, eserler, bugüne ve yarına dair planlamalar ve bu alanda yeni yol haritası ortaya konuldu. Kongrede ayrıca Başkan Büyükkılıç, katılımcılara kültür-sanat etkinliklerinde hizmet dolu bir yıl ile ilgili kapsamlı bir sunum yaparken, yerel yönetimlerde kültür-sanat alanında başarılı çalışmalar yapan belediyeler de ödüllendirildi. Bu kapsamda Büyükşehir KAYMEK A.Ş. tarafından hazırlanan ve Türkiye'de ilk olan, sosyal yaşama katkı sunması amaçlanan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal sergi 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'da AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Kongresi'nin üç gününü dolu dolu geçirdiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, 'bu başarı hepimizin' diyerek şunları söyledi;

"3 gün süren kongre boyunca kültür-sanat alanında ortaya koyduğumuz projeleri, eserleri istişare etme fırsatı bulduğumuz kongreyi düzenleyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve bizleri ödüle layık görenlere teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin, bu ödül siz değerli hemşehrilerimizin." - KAYSERİ

Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı
Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı
Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı
Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı

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Memduh Büyükkılıç, Kızılcahamam, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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