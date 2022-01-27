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Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi - Son Dakika

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi

27.01.2022 23:44

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düşmesi sonucunu hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düşmesi sonucunu hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Çığın yaşandığı bölgeden AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan cenazeler gece geç saatlerde ilçeye getirilebildi. Çığda hayatını kaybeden Abdullah Aktaş (35) ve Cüneyt Aktaş'ın (27) otopsilerinin yapılmasının ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor. - ERZURUM

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi
Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi
Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi

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Erzurum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi - Son Dakika
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