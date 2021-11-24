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Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret

24.11.2021 14:06
Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da bir grup çocuk '24 Kasım Öğretmenler Gününde' kentin en yaşlı öğretmenleri ile bir araya gelerek hediye verdi.

Elazığ'da bir grup çocuk '24 Kasım Öğretmenler Gününde' kentin en yaşlı öğretmenleri ile bir araya gelerek hediye verdi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi Üyesi çocuklar, Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan emekli öğretmenleri ziyaret etti. 24 Kasım Öğretmenler Gününde anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren çocuklar, abla kardeş olan 92 yaşındaki Emine Beşe ve 79 yaşındaki Ayfer İlker'e hediye takdim etti. Huzurevinde kalan emekli olan kentin en yaşlı öğretmenleri, ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek çocuklara hediyeler verdi.

Öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerine değinen emekli Emine Beşe, "Öğretmenim, tüm dünya çocukları bizim çocuklarımız, hepimizin çocukları, benim çocuklarım. Onlar benim umut dünyam, gece düşlerim, gündüz uğraşlarımdır. Onlar emekçinin alın teri, göz nuru ve tüm İslam aleminin umudu istikbalidir. Kadrini bilemediğimiz ve hala iyi eğitemediğimiz her biri keşfetmeye muktedir olamadığımız sahalarda birer dahi birer dehadır, onlar. Onlar dostlar için biz umman, bir deniz, düşmanları için de iyi bir sahadır. Onlardan herhangi biri 'Günaydın öğretmenim' dediğinde gökyüzü kapkara bulutlarla kaplı olmuş olsa bile bulutlar aralanır, yol verir. Her biriniz öğretmeniniz için bir güneşsiniz. Güneş hiçbir zaman balçıkla sıvanmaz. Sıvandıkça güneş daha güzel doğuyor" dedi.

Güzel vakitler geçirdiklerini belirten çocuklardan Zeynep Nur Demir ise, "Burada öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutladık. Emine hocamızı dinledik. Hocamız eski günlerini bizlere anlattı. Bütün öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının gününü kutluyorum" diye konuştu.

Çocuk Hakları Komitesi İl Koordinatörü Ahmet Can da, "Komite üyesi çocuklarımızla huzurevinde kalan iki yaşlı emekli öğretmenimizi ziyaret ederek günün anlam ve önemine binaen öğretmenlerimize hürmet ve saygılarımız ilettik. Çocuklarımız ile öğretmenler arasında karşılıklı hediyeleşme oldu. Hem günün kutlanması hem de çocuklara büyüklere olan sevgi saygılarını sosyal sorumlulukların pekiştirme amacıyla bir etkinlik düzenledik ve ziyaretimizi tamamladık" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret
Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret
Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret
Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret
Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret
Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret

Öğretmenler Günü, Emekli, Elazığ, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Çocuklardan en yaşlı öğretmenlere anlamlı ziyaret - Son Dakika


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