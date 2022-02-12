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Son dakika haber! Diyanet'in koronavirüs nedeniyle ertelenen Kudüs turları yeniden başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Diyanet'in koronavirüs nedeniyle ertelenen Kudüs turları yeniden başladı

12.02.2022 11:37
Son dakika haber! Diyanet'in koronavirüs nedeniyle ertelenen Kudüs turları yeniden başladı

Son dakika haberleri: Koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki yıldan beri gerçekleştirilemeyen Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kudüs turları, bugün itibariyle yeniden başladı.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki yıldan beri gerçekleştirilemeyen Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kudüs turları, bugün itibariyle yeniden başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ilk kafile, dualarla Kudüs'e uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında başlatılan '81 ilimiz Kudüs'te' organizasyonu kapsamında çok sayıda vatandaş ibadet ve gezi amacıyla Kudüs'ü ziyaret etti. Korona virüs nedeniyle 2020 yılından beri gerçekleştirilemeyen turlar yaklaşık iki yıl aradan sonra bugün itibariyle yeniden başladı.

"İlk kıblemiz olduğu için oraları ziyarete gidiyoruz"

Kudüs'ü ziyarete giden vatandaşlardan Ahmet Çetinkaya, "Osmanlı'nın ayak izlerini görebilmek için, ilk kıblemiz olduğu için oraları ziyarete gidiyoruz. İmamımız bize söyledi bizde gittik kararımızı verdik. Sonra talebimiz kabul oldu müftülüğümüz bizi gönderdi. İşlemlerimiz tamamlandı şimdi de gidiyoruz. Heyecanlı ve çok mutluyuz" dedi.

Eşiyle Kudüs'ü ziyaret etmeye gittiklerini belirten Sultan Çetinkaya, "Eşim camiye gitmişti orada söylemişler karar verdik. Oğlumuzu da yolladı. İki sefer umre bir sefer hac yaptık. Eşimle gidiyorum. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız" dedi.

"Salgının etkisiyle bu turları gerçekleştiremedik"

Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kudüs turlarının yeniden başladığını ifade eden İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, "2015 yılında Kudüs turlarımız başlamıştı. Daha çok umre bağlantılı Kudüs turları pandemi süreci girdikten sonra salgının etkisiyle bu turları gerçekleştiremedik. Şimdi 2021 yılında 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'mız onların geliştirdiği proje ile '81 ilimiz Kudüs'te projesi ile Kudüs ziyaretleri tekrar hayata geçirildi. Sene başında da pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. İlk turumuzu bugün gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin değişik yerlerinde 33 kişi gidiyor. Ayın 15'nide gidecekler var 25'nde gidecekler var" dedi.

Dualarla yola çıktılar

Türkiye'nin dört bir toplanıp İstanbul Havalimanı'da bir araya gelen 33 kişilik ilk kafile, havalimanındaki işlemlerin tamamlanlasının ardından dualarla yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki yeniden başlayan Kudüs organizasyonlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenir. - İSTANBUL

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Kudüs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Diyanet'in koronavirüs nedeniyle ertelenen Kudüs turları yeniden başladı - Son Dakika


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