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Son dakika haber: Giresun Üniversitesinde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber: Giresun Üniversitesinde korkutan yangın

08.02.2022 19:13

Son dakika haberlerine göre - Giresun Üniversitesinde korkutan yangın Rektörden açıklama: "Tek tesellimiz öğrenci bulunmaması" Giresun'un Keşap ilçesinde bulunan, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde sabah saatlerinde binanı çatısında çıkan yangın korku yarattı.

- Giresun Üniversitesinde korkutan yangın

Rektörden açıklama: "Tek tesellimiz öğrenci bulunmaması"

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesinde bulunan, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde sabah saatlerinde binanı çatısında çıkan yangın korku yarattı.

Yangın, İlçenin Bozkurt Mahallesi Keşap kampüsünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Tek tesellimiz öğrenci bulunmaması

Olay yerinde incelemelerde bulunan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, okulların ara tatilde bulunmasının büyük bir faciayı önlediğini ifade etti.

Rektör Can, "Şuanda tam olarak yangının neden çıktığını söyleyemeyiz ancak bacadan kaynaklı bir yangın olduğu öngörülüyor. İl müdahalede Giresun ve Keşap Belediyelerinin itfaiyeleri yeterli olmayınca Ordu ve çevre illerden takviye için destek çağrısında bulunuldu. Yoğun duman altında söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Havadan müdahale edilmesi yönünde bir talebimiz oldu ancak Trabzon'da böyle bir imkan olmadığını bilgisini aldık. Bina içerisinde önemli olan acil kurtarılacakları kurtardığımız gibi hiçbir personelimizde zarar görmedi. Tek tesellimiz okulların ara tatilde olması ve öğrenci bulunmamasıdır." Bilgisini verdi.

Son dakika haber: Giresun Üniversitesinde korkutan yangın
Son dakika haber: Giresun Üniversitesinde korkutan yangın
Son dakika haber: Giresun Üniversitesinde korkutan yangın

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Giresun Üniversitesi, Giresun, Yangın, Keşap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Giresun Üniversitesinde korkutan yangın - Son Dakika


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