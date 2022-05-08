Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti

08.05.2022 23:01

Gelen son dakika haberine göre Gözaltındaki genç adliyede intihar etti Adıyaman'da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç, getirildiği adliyenin 2. katından atlayarak intihar etti.

Gözaltındaki genç adliyede intihar etti

ADIYAMAN - Adıyaman'da gözaltına alınan 29 yaşındaki genç, getirildiği adliyenin 2. katından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçlundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C. (29), getirildiği Adıyaman Adliyesi'nde 2. kattan kendini boşluğa bıraktı. Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Çocuklarının acı haberini alan yakınları ise adliyeye koştu. Gencin yakınları adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Emrah C.'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti

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Adıyaman, İntihar, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti - Son Dakika


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