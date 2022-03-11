Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: "Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk... - Son Dakika
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Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: "Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...

11.03.2022 09:35
Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: "Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...

Son dakika haberine göre Anne ve babasını ziyaret için gittiği Ukrayna'da 1,5 yaşındaki kızı ile savaşın ortasında kalan Ukraynalı Snizhana Bora, haftalar sonra Türkiye'ye adım atıp eşi Kutsal Bora'ya kavuşmanın buruk heyecanını yaşıyor.

Anne ve babasını ziyaret için gittiği Ukrayna'da 1,5 yaşındaki kızı ile savaşın ortasında kalan Ukraynalı Snizhana Bora, haftalar sonra Türkiye'ye adım atıp eşi Kutsal Bora'ya kavuşmanın buruk heyecanını yaşıyor.

48 yaşındaki annesi ve 52 yaşındaki babasının kendi istekleriyle Ukrayna'da kaldığını, Ukrayna ordusuna yardımcı olduklarını anlatan Snizhana Bora, eşine kavuştuğu için mutluluk duyduğunu ancak kalbinin, ruhunun Ukrayna'da kaldığını söyledi.

"Annesiyle arasında yaşanan konuşma yürekleri dağladı"

Snizhana Bora annesinin kendisine 'gerekirse burada savaşarak öleceğim' dediğini ifade ederek annesiyle arasında yaşanan konuşmayı şu sözlerle özetledi: "Annem askeri hastanede askerlerin tedavisine yardımcı oluyor aynı zamanda yemek yapıyor. Annemi Türkiye'ye çağırdım ancak 'gerekirse burada savaşarak öleceğim. Eğer herkes giderse ülkemize kim bakacak. Senin çocuğun var buradan git, ben de buradaki çocuklarıma askerlerime yardım edeceğim' dedi."

"Kalbim ruhum Ukrayna'da, çocuklar insanlar ölüyor"

Snizhana Bora, "Benim ailem benim için kahraman. Kalbim ruhum Ukrayna'da. Sivilleri çocukları öldürmek istiyorlar. Ama biz güçlü bir ülkeyiz güçlü bir milletiz. Bu savaş son bulmadan burada rahat oturamam çocuklar insanlar ölüyor. Barış adına ne yapabileceksek onu yapalım" diye konuştu.

"Savaşarak öleceğim dediler, Türkiye'ye gelmeyi kabul etmediler"

Snizhana Bora'nın eşi Kutsal Bora da, kayınvalidesi ile görüştüğünü ancak kendisine 'ben vatan haini değilim gerekirse burada savaşarak öleceğim' diyerek Ukrayna'dan ayrılmadığını ve Türkiye'ye gelmediğini belirterek, 52 yaşındaki kayınpederinin de Ukrayna ordusuna katıldığını ancak kendisinden haber alamadıklarını söyledi. - EDİRNE

Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...
Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...
Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...
Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...
Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...
Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...
Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk...

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Bora Füzesi, Türkiye, Ukrayna, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: 'Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: "Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, 'vatan haini değiliz' dediler ülkeyi terk... - Son Dakika
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