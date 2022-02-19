Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta şehitlerin isimleri sınıflara verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Bir Şehit Bir Sınıf" projesi kapsamında 31 sınıfa birer şehit ismi verildi.

Onikişubat Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle "Bir Şehit Bir Sınıf" projesi uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Binevler Ortaokulu'nda 31 sınıfın tamamına şehitlerin ismi verildi. Şehit yakınlarının da davet edildiği programda duygusal anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından günün anlam ve önemine binaen öğrenciler şiirler okudu. Programda şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı. İlçe protokolü, şehit yakınları ile birlikte sınıf kapılarına şehit isimlerinin bulunduğu tabelaları astı.

Projenin anlamlı ve güzel olduğuna değinen Okul Müdürü Hamza Güz, "Proje ile Kahramanmaraşlı şehitlerimizin isimleri sınıflarımız da yaşayacak. Artık her sınıfımız bir şehit ismiyle anılacak. Şehitlerimizin ismini onurla sınıflarımızda taşıyacağımızdan hiç şüphemiz yok. Vatan sevgisini, bayrak sevgisi bu evlatlarımıza, öğrencilerimize bundan güzel anlatılamazdı. Sınıflarımıza şehit ismi verilmesi öğrencilerimizle öğretmenlerimiz ile bizlerin sorumluluğunu daha arttırdı" dedi.

Sınıflara şehit İdris Çam, şehit Ali Rıza İşbilir, şehit Gökmen Taşkıran,şehit Durdu Yorgun, şehit İsrafil Kargı, şehit İsmail Kuyzu, şehit Hüseyin Arıgüloğlu, şehit Bayram Demirci, şehit Ahmet Çiftaslan, şehit Fatih Gök,?ehit Hüseyin Varol, şehit Naci Soydan, şehit İlhan Güleç, şehit Mehmet Kaşık, şehit Eyüp Fidan, şehit Hüseyin Utku Gülbahar, şehit Ahmet Gülbahar, şehit Barış Göl, şehit Alpaslan Ceritli, şehit Ali Mulazimoğlu, şehit Erkan İmalı, şehit Yaşar İnce, şehit Ahmet Unkun, şehit Mehmet Yılmaz, şehit Numan Öksüz, şehit Yasin Höbek, şehit Cengiz Engizek, şehit Mehmet Engizek, şehit Raşit Atcı, şehit Ahmet Yılmaz ve şehit Ökkeş Korkmaz'ın isimlerinin verildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ