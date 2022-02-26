Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

26.02.2022 10:37
Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesi, turizmi olumsuz etkiledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesi, turizmi olumsuz etkiledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Ukrayna'dan haftada 6 charter uçuş gerçekleşirken şuanda 1'e kadar düştüğünü söyledi. Cıngı ayrıca, tatili biten ancak operasyon nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistlerin Antalya'da misafir edileceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması; Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezi olan Erciyes Kayak Merkezini de olumsuz etkiliyor. Sezon başında haftada Ukrayna'dan Kayseri'ye 6 charter uçuş ile turist kafilesi gelirken bu sayı şuanda 1'e kadar düştü. Ukrayna'dan oldukça fazla turist geldiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Özellikle Rusya ve Ukrayna dünyada bizim fazla misafir ettiğimiz ülke. Bu yıl da oldukça yoğun bir hareketlilik yaşıyoruz Ukrayna ile alakalı. Sezon başında haftalık 6 charter uçağı planlanmıştı. Fakat özellikle kışın başından itibaren savaş dedikodularının oluşması ister istemez insanları ciddi oranda tedirgin etti ve 6 uçakla başladığımız charter seferleri haftada 1 uçağa düştü" dedi.

"Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistler Antalya'da misafir edilecek"

Geçtiğimiz hafta kayak için Erciyes'e gelen ancak şuanda ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistlerin Antalya'da misafir edileceğini sözlerine ekleyen Başkan Cıngı, "Şu anda da geçtiğimiz hafta içinde gelen ve bugün de tatilleri son bulan Ukraynalı bir grubumuz Kayseri'de. Operatör misafirlerimizi alıp Antalya'ya götürdü. Antalya'da bir süre misafir edecekler. İnşallah tez zamanda bu kötü tablo ortadan kalkacak, savaş duracak ve Ukrayna hava sahası açıldıktan hemen sonra da misafirlerimiz evlerine dönecekler" şeklinde konuştu.

"2 bin kilometre uzaktaki savaş turizmi ciddi etkiliyor"

Global dünyada olan bir olayın sadece olduğu yeri etkilemediğinin altını çizen Murat Cahid Cıngı, "2022 senesinde sanki Orta Çağ'daki gibi toprak uğruna bir savaş fikri insanları çok rahatsız ediyor. Kayseri'den 2 bin kilometre uzaktaki bir savaş bile şehrimizin turizmini ciddi oranda etkiliyor. Orada ölen, yaralanan, huzursuz olan insanların acıları hat safhada ama globalleşmiş bir dünya içerisinde olan kötülük sadece olduğu yeri değil dünyadaki birçok noktayı etkiliyor. Şuanda bizi çok derinden üzen bir gelişme yaşanıyor. Ümit ediyoruz taraflar tez zamanda aklıselimle barışa doğru hareket ederle ve dünya barışının sağlanması noktasında katkı sağlarlar" diye konuştu. - KAYSERİ

Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi
Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi
Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi
Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi
Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

YORUMLAR
500
Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya- Moskova uçuşu 2 saat uzadı Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya- Moskova uçuşu 2 saat uzadı TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

Kayseri, Antalya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:45:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement