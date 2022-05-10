Son dakika haber! Savaş mağduru Ukraynalı çocuklara Türkiye yuva oldu - Son Dakika

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan toplam 1.380 Ukraynalı yetim/refakatsiz çocuk ile beraberlerindeki yetişkinler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı imkanlar ve psikososyal destekle savaşın tahribatından kurtulmaya çalışıyor.

Türkiye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sağlanan destekle Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle başta yetimhanelerdeki çocuklar ve bakıcıları olmak üzere toplam 1.380 Ukraynalı savaş mağduruna ev sahipliği yapıyor.

Savaş başladığından bugüne kadar Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan ve savaş nedeniyle mağdur olan 988 çocuk ve onların bakıcısı/refakatçisi 392 kişi Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye ilk kez 25 Mart'ta getirilen Ukraynalı gruptan sonra farklı tarihlerde çocuklar ve bakıcıları ile refakatçilerinden oluşan 8 grup daha ulaştı.

Ukraynalı savaş mağdurları Antalya, Muğla ve Sakarya'daki kendilerine tahsis edilen otellerde misafir ediliyor.

Savaş mağduru Ukraynalıların Türkiye'de konaklaması ve sosyal hizmetlere erişimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sorumluluğunda bulunuyor.

Ukraynalılar Türkiye'ye geldikleri andan itibaren ihtiyaçlarına göre etkin planlama yapılabilmesi amacıyla bireysel görüşmeler yapılıyor ve içlerinde dil bilenlerin de bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tarafından destek sağlanıyor.

Ukraynalıların konakladıkları otellerdeki hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından takip ve kontrol ediliyor.

Ukraynalıların temel ihtiyaçları, yerleştirildikleri illerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla karşılanıyor. Çocuklara sağlık taraması yapılarak, gerekli durumda hastanelere yönlendiriliyor.

Eğitim desteği de sunulan Ukraynalı çocuklara kırtasiye malzemeleri temin ediliyor.

Psikososyal destek veriliyor

Ukraynalı çocukların savaştan en az etkilenmesi için Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli psikososyal destek sağlıyor.

Bu kapsamda Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda, Ukraynalı çocuklar Türk akranlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türk Kızılayı, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşları ile iş birliğiyle Ukraynalı çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor.

Ukraynalı çocuklara uyum sağlamaları amacıyla Türkçe eğitim kursu verilmesine yönelik planlama da yapılıyor. - ANKARA