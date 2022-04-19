Son dakika haber... Şehit ateşi Kayseri'ye düştü - Son Dakika
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Son dakika haber... Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

19.04.2022 00:28
Son dakika haber... Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Bir son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi babaevine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi babaevine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Üsteğmen Ömer Delibaş (31), hava hücum harekatı sonrası terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haberi babaevine ulaştı

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan babaevine ulaştırıldı. Şehidin babası Osman, annesi Gülendan Delibaş, acı haberle beraber büyük üzüntü yaşadı. Şehir Delibaş'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika haber... Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
Son dakika haber... Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
Son dakika haber... Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
Son dakika haber... Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

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Üsteğmen, Şehit, İcra, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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