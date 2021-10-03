Üye Girişi
Son dakika haber: Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" - Son Dakika

Son dakika haber: Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi"

03.10.2021 14:31
Son dakika haber: Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası:

Son dakika haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, Bingöl'de işçilere yapılan saldırıyı kınadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, Bingöl'de işçilere yapılan saldırıyı kınadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan 2020 tarihinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu mühendis Mazlum Gözenoğlu şehit olmuştu. Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, dün gece Bingöl'de gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dün Bingöl'de PKK terör örgütünün kanlı ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdiğini söyleyen Gözenoğlu, "Tıpkı benim oğlum inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu elinde metresi, kalemi ve bilgisayarıyla Bagok Dağı Karakolu inşaatında hunharca şehit edildiği gibi Bingöl'deki şehitlerimiz de elektrik şirketi emekçileri ellerinde penseleri ile tornavidalarıyla halkımızın aydınlatması ile uğraşırken bu hain PKK terör örgütü tarafından kalleşçe, hunharca katletmiş oldu. Bu tabii ki ilk değildir. PKK terör örgütünün maalesef alçakça saldırıları bu şekildedir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın genelde sivil, savunmasız insanlara gücünün yettiğini belirten Gözenoğlu, "İnşallah bu şekilde Allah'ın izniyle kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesi ile ve milletimizin desteğiyle bu insanları bir an önce başka ailelere ateş düşmeyecek şekilde sonları getirilecektir. Temennimiz bu şekildedir. Bu alçakları en derin duygularımla bir şehit babası olarak kınıyor ve lanetliyorum. ve aynı zamanda bunlara destek çıkan, bunlara seyirci kalan özellikle HDP'yi de kınıyorum. Bu şekilde sivil katliamlara sessiz kalan her kim olursa olsun, siyaseti kan üzerinden yapan herkesi kınıyorum. Özellikle insan hakları diye dediğimiz bir şey var. Sözde insan hakları neredesiniz? Bu kadar bakıyorum sivil katliamları var. Hiçbir zaman bunların sesi çıkmıyor. Peki o zaman siz neyin insan haklarını savunuyorsunuz?" diye konuştu.

Şehit haberlerini duydukça, savunmasız sivil insanlar öldürüldükçe acılarının tazelendiğini belirten Gözenoğlu, "Şehidimizin acısı tazeleniyor. Ailecek büyük bir hüzün yaşıyoruz. PKK terör örgütü hainleri yani sözde Kürt halkını savunan, Kürt emekçilerini savunan diye geçiniyorlar. Bu sefer işi gücü Kürt işçilerine, Kürt emekçilerine katliam yapıyorlar. Bir emekçi çoluk çocuğunun ekmeği için gidiyor. Direğin başında şurada burada, karda kışta insanlar karanlıkta kalmasın diye mücadele ederken, insan için, kendi çocukları için çalışırken onlar gidiyor bu insanları katlediyorlar. Yani biz bunlara nasıl insan diyebiliriz? Nasıl Mazlum Gözenoğlu elinde kalemi, metresiyle inşaat mühendisi olarak vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı olacak şekilde karakol inşaatı yapıyor. Bunların felsefesi budur. Çünkü kesinlikle bunlar insan istemezler. Herkes cahil kalsın, herkes bunlara katılsın, halkı daha iyi sömürsünler tek felsefeleri budur. Bu yüzden ben tekrar bu olayı yapan PKK terör örgütü ve yandaşları ve bu olayı savunan, destekleyen, seyirci kalan herkesi kınıyor ve lanetliyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu. - MARDİN

Mardin, Bingöl, Şehit, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: 'Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı 14:14 Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı 14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı 13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş 12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı 12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor

Son Dakika Haberleri
14:19 Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti
14:10 Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı
14:03 Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı
14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı
13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti         
14:20
Antalya'da Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı         
14:10
Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi         
13:55
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi         
13:34
Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır         
13:29
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak         
12:03
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 14:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement