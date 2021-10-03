Son dakika haber: Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, Bingöl'de işçilere yapılan saldırıyı kınadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan 2020 tarihinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu mühendis Mazlum Gözenoğlu şehit olmuştu. Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, dün gece Bingöl'de gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dün Bingöl'de PKK terör örgütünün kanlı ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdiğini söyleyen Gözenoğlu, "Tıpkı benim oğlum inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu elinde metresi, kalemi ve bilgisayarıyla Bagok Dağı Karakolu inşaatında hunharca şehit edildiği gibi Bingöl'deki şehitlerimiz de elektrik şirketi emekçileri ellerinde penseleri ile tornavidalarıyla halkımızın aydınlatması ile uğraşırken bu hain PKK terör örgütü tarafından kalleşçe, hunharca katletmiş oldu. Bu tabii ki ilk değildir. PKK terör örgütünün maalesef alçakça saldırıları bu şekildedir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın genelde sivil, savunmasız insanlara gücünün yettiğini belirten Gözenoğlu, "İnşallah bu şekilde Allah'ın izniyle kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesi ile ve milletimizin desteğiyle bu insanları bir an önce başka ailelere ateş düşmeyecek şekilde sonları getirilecektir. Temennimiz bu şekildedir. Bu alçakları en derin duygularımla bir şehit babası olarak kınıyor ve lanetliyorum. ve aynı zamanda bunlara destek çıkan, bunlara seyirci kalan özellikle HDP'yi de kınıyorum. Bu şekilde sivil katliamlara sessiz kalan her kim olursa olsun, siyaseti kan üzerinden yapan herkesi kınıyorum. Özellikle insan hakları diye dediğimiz bir şey var. Sözde insan hakları neredesiniz? Bu kadar bakıyorum sivil katliamları var. Hiçbir zaman bunların sesi çıkmıyor. Peki o zaman siz neyin insan haklarını savunuyorsunuz?" diye konuştu.

Şehit haberlerini duydukça, savunmasız sivil insanlar öldürüldükçe acılarının tazelendiğini belirten Gözenoğlu, "Şehidimizin acısı tazeleniyor. Ailecek büyük bir hüzün yaşıyoruz. PKK terör örgütü hainleri yani sözde Kürt halkını savunan, Kürt emekçilerini savunan diye geçiniyorlar. Bu sefer işi gücü Kürt işçilerine, Kürt emekçilerine katliam yapıyorlar. Bir emekçi çoluk çocuğunun ekmeği için gidiyor. Direğin başında şurada burada, karda kışta insanlar karanlıkta kalmasın diye mücadele ederken, insan için, kendi çocukları için çalışırken onlar gidiyor bu insanları katlediyorlar. Yani biz bunlara nasıl insan diyebiliriz? Nasıl Mazlum Gözenoğlu elinde kalemi, metresiyle inşaat mühendisi olarak vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı olacak şekilde karakol inşaatı yapıyor. Bunların felsefesi budur. Çünkü kesinlikle bunlar insan istemezler. Herkes cahil kalsın, herkes bunlara katılsın, halkı daha iyi sömürsünler tek felsefeleri budur. Bu yüzden ben tekrar bu olayı yapan PKK terör örgütü ve yandaşları ve bu olayı savunan, destekleyen, seyirci kalan herkesi kınıyor ve lanetliyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu. - MARDİN