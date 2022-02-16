Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması - Son Dakika

Selimli çocuklar hazırladıkları parkurlarla Survivor yarışması renkli görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Selim ilçesinde bir televizyon kanalında yayımlanan 'Survivor All Star' yarışmasında etkilenen çocuklar kar üzerinde kendilerine has parkur hazırladı.

Daha sonra iki boş kova ve iki plastik kab ile tahtadan tekerlerle yarışma düzenlendiler, kızlı erkekli mavi ve kırmızı gurup olarak ikiye ayrılan çocuklar daha sonra kıyasıya yarıştı. Tahta tekerleri koşarak yuvarlayan çocuklar kovların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı.

Kıyasıya süren mücadele de çocuklar Survivor yarışındaki yarışmacılara adeta taş çıkardılar. Çocukların Survivor yarışması sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - KARS