Üye Girişi
Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması - Son Dakika

Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması

16.02.2022 12:55
Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması

Son dakika haberi... Selimli çocuklar hazırladıkları parkurlarla Survivor yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Selimli çocuklar hazırladıkları parkurlarla Survivor yarışması renkli görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Selim ilçesinde bir televizyon kanalında yayımlanan 'Survivor All Star' yarışmasında etkilenen çocuklar kar üzerinde kendilerine has parkur hazırladı.

Daha sonra iki boş kova ve iki plastik kab ile tahtadan tekerlerle yarışma düzenlendiler, kızlı erkekli mavi ve kırmızı gurup olarak ikiye ayrılan çocuklar daha sonra kıyasıya yarıştı. Tahta tekerleri koşarak yuvarlayan çocuklar kovların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı.

Kıyasıya süren mücadele de çocuklar Survivor yarışındaki yarışmacılara adeta taş çıkardılar. Çocukların Survivor yarışması sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - KARS

Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması
Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması

YORUMLAR
500

Survivor All Star, Survivor, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Selimli çocukların 'Survivor' yarışması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement