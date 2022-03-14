Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı

14.03.2022 14:29
Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Fulya ile Umudun Olsun programında aktarılan cinayet çözülüyor.

Fulya ile Umudun Olsun programında aktarılan cinayet çözülüyor. Semira Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı, 6 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu program da 15 gündür Semira Arslan cinayeti gündeme getiriliyordu. 17 yaşındaki Semira Arslan 31 Mayıs 2017 yılında Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayboldu. 22 Şubat 2019'da ise cesedi amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. Beş yıldır ise 17 yaşında öldürülen Semira Arslan'ın katil ya da katillere ulaşılamadı.

Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran annesi A.A. kızının katilinin son görüştüğü yengesi H.A. olduğunu iddia etti.

Anne, suçladığı hem kardeşi hem de eltisi olan H.A. ile günlerce karşı karşıya geldi, kızının aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürdü. İddiasına göre kızının S.Ç. isimli evli bir adamla yasak aşk yaşaması aile üyelerini cinayete sevk etmişti. Günlerce 'Semira'yı eve geldiğinde görmedim' açıklaması yapan H.A. en sonunda geri adım atarak 'Semira'yı gördüm' dedi.

Suçlanan yenge ve eşi A. A.'nın hedefinde ise Semira'nın yasak aşk yaşadığı söylenen S.Ç. vardı.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla bu sabah saatlerinde Hatay Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri harekete geçti. Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyünde yapılan eş zamanlı operasyon ile amcalar A.A., R. A. eşleri H.A., R.A., H.E.A. ve Semira Arslan'ın yasak aşk yaşadığı söylenen S.Ç. gözaltına alındı. - İSTANBUL

Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı
Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı
Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı
Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı
Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı

YORUMLAR
500
Hatay'da kar yağışı Hatay'da kar yağışı

Fulya ile Umudun Olsun, Altınözü, Cinayet, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Survivor'da sakatlanan Sema'ya yardım için gelmişti! Kadının üzerine düşen Bora'ya tepki yağıyor
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement