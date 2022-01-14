Üye Girişi
Son dakika haber | "Yapamazsın" diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu - Son Dakika

Son dakika haber | "Yapamazsın" diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu

14.01.2022 11:36
Son dakika haber | "Yapamazsın" diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nursena Dinçer, bin 37 öğrenci arasında seçtiği bölüm ile okulun ilgi odağı oldu.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nursena Dinçer, bin 37 öğrenci arasında seçtiği bölüm ile okulun ilgi odağı oldu. Nevşehir'de yaşayan Nursena Dinçer geleceğin motor ustası olmak için şimdiden kolları sıvadı.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nursena Dinçer, Motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu. Erkek arkadaşlarıyla birlikte motor eğitimi alan Nursena Dinçer, araçların motorlarını söküyor, onarıyor, temizliyor ve tekrar montaj ediyor. İleride iyi bir motor ustası olarak kendi işletmesini kurmayı hedeflediğini söyleyen Nursena Dinçer "Çok istekli bir şekilde geldim. Öğretmenlerim ve ailem de yardımcı oldu. Motor bölümündeyim, ilgim olduğu için bu bölüme geldim. 'Yapamazsın' diyen çok fazla kişi oldu ancak ailem bu konuda destekçi oldu. Öğretmenlerim de destekçi oldular. Şu an motora çok fazla ilgim var. İnşallah ileride kendi işimi kurmayı düşünüyorum. Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. İnşallah iyi yerlere varabilirim" diye konuştu.

Son dönemlerde kadınların da otomotiv sektörüne ilgi duyduklarını söyleyen Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölüm Şefi Okan Ekinci ise açıklamasında; "Otomotiv sektörü birçok farklı alt sektörleri de içerisinde barındırmaktadır. Özellikle mekanik, hidrolik, pinomatik, elektronik, yazılım gibi sektörleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle son dönemlerde elektronik ve yazılımın çok daha fazla kullanılması otomotiv sektöründe farklı bakış açılarını da gündeme getirdi. Bu kapsamda bakıyoruz bayanlarında otomotiv sektörüne daha fazla ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Bunun bir örneği de okulumuzda görüyoruz. Bir kız öğrencimiz bizim bölümü tercih etti. Çok istekli ve şu anda öğrenmek için elinden gelen gayreti de gösteriyor. Özellikle kendisi elektronik alanında yetişmek istediğini bize söyledi. İnşallah ileri ki sınıflarda temel eğitimlerini aldıktan sonra elektronik konusunda daha da iyi yetişecek. Burada bizim için önemli olan artık sektörümüzün bütün istihdam alanlarına ve toplumun her kesimine açık olması. Bundan önce daha çok mekanik ağırlıklı olduğu için genelde erkeklerin uyguladığı bir meslek alanı olarak görülüyordu. Ama git gide bu kanıda siliniyor. Çünkü herkes uğraşabilir. Herkesin otomotiv sektöründe çalışabileceği alanlar var. Artık bizim bölümümüzde de bir kız öğrencimiz var. Kendisi de istekli bir şekilde devam ediyor" dedi. - NEVŞEHİR

Son dakika haber | Yapamazsın diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu
Son dakika haber | Yapamazsın diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu
Son dakika haber | Yapamazsın diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | 'Yapamazsın' diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu - Son Dakika


Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi? Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?         
11:40
Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor         
11:28
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:35 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu
11:28 Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
11:19 Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın
11:08 Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz
11:00 Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum
10:47 Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 11:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | "Yapamazsın" diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement