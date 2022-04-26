Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika
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Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi

26.04.2022 09:41
Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi

Bir son dakika haberine göre AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapımı devam eden 400 konutluk TOKİ projesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapımı devam eden 400 konutluk TOKİ projesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, belediyenin yatımları hakkında bilgi aldı ve yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu da hazır bulundu. Aydemir, Başkan Çelik ve beraberindekiler, ilk olarak eski adliye arkasında yapımı devam eden Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi inşaatını inceledi. Aydemir'e burada Başkan Çelik ve teknik ekipler tarafından proje üzerinden bilgi verildi.

Heyetin bir sonraki durağı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapımı devam eden 400 konutluk TOKİ inşaatı oldu. Örnek daireyi inceleyen Aydemir'e Başkan Çelik ve yüklenici firma yetkilileri tarafından bilgi verildi. Burada bir değerlendirme yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e kendileri ile birlikte incelemelerde bulunduğu için teşekkür ederek, "TOKİ konutları Şehzadeler ilçemiz açısından önemli bir proje. Allah izin verirse yılsonuna kadar dairler hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Hak sahipleri dairelerine geçebilecekler. Şimdiden onlar için hayırlı olsun diyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımı Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımıza, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TOKİ hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Bu TOKİ inşaatının başlamasında çok kıymetli ilçe başkanımız ve belediye başkanımızın çok büyük emeği olduğunu yakinen biliyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmeti gönderen, yapılmasına vesile olan başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Niyet neyse akıbet de odur diyoruz. İnsan iyi niyetle gayret ettiğinde Cenabı Allah da nasip ediyor. Şehzadeler ilçemizde TOKİ nereye yapabiliriz diye bakınırken Başkanımızın bir yandan kentsel dönüşümle uğraşırken Sancaklıbozköy'e gelip alanı bulması, TOKİ Başkanımıza önermesi neticesinde bugün burada 400 tane sosyal konutu inşallah yılbaşına doğru vatandaşlarımıza kavuşturacağız. Yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum. Örnek daireyi gezdik, gördük. Çok güzel daireler yapmışlar. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin" diye konuştu.

Aydemir, Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra açılış için gün sayan Sancaklıbozköy Çok Amaçlı Salon ve Düğün Salonu projesini inceledi. - MANİSA

Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi

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Sancaklıbozköy, Milletvekili, Şehzadeler, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! AK Parti'li aydemir ve Başkan Çelik Şehzadeler'deki yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika
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