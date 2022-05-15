Son dakika haberi | Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı

15.05.2022 13:00
Son dakika haberi | Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar kent merkezi Akarçay parkında bulunan döner salıncaktan geçtiğimiz günlerde bir genç düşerek hayatını kaybetmişti.

Afyonkarahisar kent merkezi Akarçay parkında bulunan döner salıncaktan geçtiğimiz günlerde bir genç düşerek hayatını kaybetmişti. Yine bir gencin daha aynı salıncaktan düşerek yaralandığı belirtilirken, gençlerin büyük ilgi gösterdiği salıncak tehlike saçmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Akarçay'da bulunan oyun parkındaki salıncaklardan düşerek yaralanan Kaşif Duman vefat etmişti. 15 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Duman hayata tutunamadı. Duman'ın Akarçay'da bulunan bir salıncakta sallanırken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. 15 yaşındaki gencin ardından aynı döner salıncaktan bir çocuk daha düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin omzunda kırık olduğu tespit edildi.

1 ayda bir çocuğun hayatını kaybettiği bir çocuğunda ağır yaralandığı döner salıncak ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Salıncak halen daha bulunduğu Akarçay parkında faaliyet gösteriyor. Döner salıncakta tutunacak herhangi bir aparat bulunmazken, emniyeti sağlayacak kemer yada güvenlik şeridi de yer almıyor. Büyüklerin dahi durmakta güçlük çektiği salıncağa binen gençler hayatlarını tehlikeye atarak eğleniyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği salıncağın daha fazla tehlike saçmadan kaldırılması yada bir önlem alınması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi | Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı
Son dakika haberi | Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek; Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek; Otizmli Hüseyin'e ikizi Hasan'dan büyük destek Otizmli Hüseyin'e ikizi Hasan'dan büyük destek

Karahisar, oyunlar, Akarçay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 13:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aynı salıncaktan düşen 1 genç öldü, 1 genç de ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement