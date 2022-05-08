Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu

08.05.2022 10:16
Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu

Son dakika haberlerine göre Gümüşhane'de, belediyeye ait barınakta bulunan yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiasıyla paylaşılan görüntüler yürekleri sızlattı.

Gümüşhane'de, belediyeye ait barınakta bulunan yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiasıyla paylaşılan görüntüler yürekleri sızlattı. Hayvanseverler sosyal medyada yoğun tepkilere neden olan görüntülerle ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Gümüşhane'de, Gümüşhane Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak köpeklerinin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddiası tepkilere neden oldu. Belediyeye ait barınakta bulunan özellikle yavru köpeklerin kanlar içerisinde cansız bir şekilde yattığı görüntüler yürekleri sızlattı ve sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gümüşhaneli hayvanseverler, konunun aydınlatılmasını istedi. Hayvanseverlerin iddiasına göre vaktinden önce kısırlaştırma operasyonu yapılan köpeklerin gerekli bakımlarının yapılmaması nedeniyle meydana gelen vahim olayla ile ilgili Gümüşhane Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Kanlı, ölmüş hayvanların yanında canlı hayvanların ne işi var?"

Belediyeye ait barınağa, bu tür manzaraları görmemek için uzun bir süredir gitmediğini söyleyen Gümüşhaneli hayvansever Sevim Köprülü, "Bizim hayvansever öğrencilerimiz şahit olmuşlar bu duruma. Bu manzarayla karşılaşmışlar. Bunun nedeninin ne olduğuyla ilgili bize bir açıklama yapmaları lazım. Ne oluyor orada?. Kanlı, ölmüş hayvanların yanında canlı hayvanların ne işi var? Ben oraya gitmek istemiyorum, gidince haftalarca hasta yatıyorum. 1 sene öncesine kadar benim gördüğüm kadarıyla orada hayvanlara iyi bakılıyordu fakat daha sonra bazı hayvanların kaybolması yine bizim dikkatimizi çekti. Nereye bıraktıklarını sorduğumuzda şehire bıraktıklarını söylüyoruz fakat gidip baktığımızda göremiyoruz. 2 senedir baktığım köpekler yok oluyor. Ne oluyorsa onların vicdanına bırakıyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu
Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu
Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu
Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu
Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu
Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Gümüşhane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu - Son Dakika
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