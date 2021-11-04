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Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor

04.11.2021 10:35
Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor

Bir son dakika haberine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor. Kırsal bölgelerdeki ulaşım akslarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi yeni bir grup yolunu daha tamamladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yapımı tamamlanan Tekman Şuşar Grup Yolu'muz ilçe ve bölge halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yol hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Sekmen, "Tekman Şuşar Grup Yolu, toplam 29 kilometrelik bir ağı kapsıyor. Turnagöl, Dalsöğüt, Alabayır, Akdamar, Karlıca, Gökoğlan, Kayaboğazı ve Çukuryayla mahallelerimizi kapsayan yolumuza toplam 37 bin 705 ton asfalt serimi yapıldı. Tekman ilçemizin ulaşım ağına yeni bir kolaylık sağlayan Şuşar Grup Yolu ile birlikte hemşehrilerimiz bir mahallemizden başka bir mahallemize daha kısa sürede rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek" diye konuştu.

Başkan Sekmen, yol yapım çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, "Yol yapım çalışmalarımız kar yağana kadar devam edecek. Gerek yol yapımı gerekse de alt ve üst yapı çalışmalarımız şehrimizin 500 noktasında devam ediyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor
Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor
Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor
Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Büyükşehir grup yollarıyla kırsaldaki ulaşım ağlarına da kalite kazandırıyor - Son Dakika
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