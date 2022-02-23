Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim - Son Dakika
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Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim

23.02.2022 10:07
Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim

Bir son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda kadın itfaiyeci adayı olan 6 öğrenci, usta itfaiyeciler tarafından birbirinden zorlu eğitimin yanı sıra, yangın ve afet kurtarma tatbikatı ile mesleğe hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda kadın itfaiyeci adayı olan 6 öğrenci, usta itfaiyeciler tarafından birbirinden zorlu eğitimin yanı sıra, yangın ve afet kurtarma tatbikatı ile mesleğe hazırlanıyor.

Afet, yangın ve kazalara karşı şehirdeki mal ve can güvenliğinin teminatı olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir taraftan şehirdeki olaylara müdahale ederken, diğer taraftan da geleceğin itfaiyecilerinin eğitimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Kayseri'deki teknik okullarda öğrenim gören itfaiyeci adayı kadın stajyer öğrenciler için eğitim içerikli tatbikat gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, gerçeğini aratmayan tatbikat eğitiminde nefes kesen görüntülere sahne oldu.

İtfaiyeci yemini ve dualarla başlayan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da yer aldığı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapılan eğitim içerikli tatbikata, 3'ü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve 3'ü de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam 6 kadın stajyer öğrenci katılırken, usta itfaiye erleri de tatbikata destek verdi.

Tatbikat eğitimleri esnasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, öğrencilerin bilgi, birikim ve tecrübelerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kendi alanımızdaki öğrencilere eğitim vermek suretiyle bu alanda bilgi, birikim ve tecrübelerini artırmayı hedefledik" dedi.

İtfaiyeci adaylarına eğitimin yanı sıra, bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardıklarını ifade eden Kızılkan, "Bu anlamda toplam 37 personel alımını gerçekleştirirken, bunun yanı sıra Ahi Evran İtfaiye Lisesi ve Kayseri Üniversitesi İtfaiye Meslek Yüksek Okulu'ndan gelen öğrencilere de staj işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilere bilgi, birikim ve tecrübelerini artırmak suretiyle, hem itfaiye alanında hem de hayatta karşılaşacakları diğer problemler konusunda bütün personel olarak tecrübelerimizi aktarmayı hedefledik. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilere trafik kazalarına müdahale yöntemleri, yangınlara müdahale yöntemleri, herhangi bir gaz kaçağında neler yapması gerektikleri, kapalı ortama girişteki hal, hareket ve davranışları neler olması gerektiği konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, acil durum ekiplerinin yapmış olduğu görevlerde cinsiyet değil, cesaretin ön plana çıktığını vurgulayarak, "Bu anlamda herhangi bir ayrım yapmadan, gereken bütün bilgileri, eğitimleri ve çalışma yöntemlerini arkadaşlara kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Eğitim tatbikatına katılan Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Çiğdem Oruç ise, "Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda staj yapıyorum. Bana bu imkanı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Eğitim tatbikatında stajyer öğrencilere, trafik kazalarına müdahale yöntemleri, yangınlara müdahale yöntemleri, herhangi bir gaz kaçağında neler yapması gerektikleri, kapalı ortama girişteki hal, hareket ve davranışlarının neler olması gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim
Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim
Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim
Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim
Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim
Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Büyükşehir İtfaiyesi'nden geleceğin kadın itfaiyecilerine zorlu eğitim - Son Dakika


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