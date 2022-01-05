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Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor

05.01.2022 09:58
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da yaşayan 46 yaşındaki resim öğretmeni Bahaddin Kala, çocukken kömürle başladığı resim çizme sanatını mesleği haline getirdi.

Elazığ'da yaşayan 46 yaşındaki resim öğretmeni Bahaddin Kala, çocukken kömürle başladığı resim çizme sanatını mesleği haline getirdi. Bahaddin öğretmen, çizdiği realist tarzdaki resimlerle eşsiz eserler ortaya çıkarıyor.

Elazığ'da bir okulda resim öğretmenliği yapan Bahaddin Kala, çocukken resim hevesi sayesinde kömürlerle resim çizmeye başladı. Kısa süre içerisinde hevesi bir işe dönüşen Bahaddin Kala, bu zamana kadar yüzlerce eser ortaya çıkarttı. Türkiye'de realist portre çizebilen az sayıdaki kişiden biri olan Kala'nın hiçbir detayı atlamadan ortaya çıkardığı çalışmalar görenlerin gözlerini kamaştırıyor. Öğrencilerini yetiştiren Bahaddin öğretmen şimdilerde evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek sanatını devam ettiriyor.

Yeteneğini sonradan fark ettiğini belirten Bahaddin Kala, "İnsanlar diyor ya çocukken başladım diye, gerçekten öyle başladım. Çocuk yaşlarda biz köyde büyüdük imkanlarımız da çok yoktu. Odunları yakardık, onun kömürüyle elektrik direklerini ve panolarını karalayıp resim yapardık. Ortaokul ve lise dönemlerinde biraz daha böyle kendimi keşfetmeye başladım ve bunun özel bir yetenek olduğunu düşündüm. Arkadaşım bayağı iyisin, bu alanda niye kendini geliştirmiyorsun dedi. Sağ olsun onun sayesinde bu merakımın üzerine gittim. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesinde eğitim aldım. 2001 yılında okulum bitti aynı yılda da resim öğretmeni olarak atandım. Resim çizmek ilk başlarda benim için eğlenceydi. O yıllarda çok geliştireceğimi hiç düşünmedim hatta yeteneğimin bile farkında değildim. Üniversitedeki çalışmaları görünce bu işin bir aşk olduğunu anladım. 1996 yılından sonra artık bütün zamanımı resim yapmaya ayırdım. Bir müddet eğitim aldıktan sonra gerçekten realist bir tarzım olduğunu fark ettim" dedi.

"Vatandaşlar yaptığım çalışmaları görünce şaşırıyorlar"

Portre üzerine yoğunlaştığını ifade eden Kala, "Resimlerde insan yüzleri üzerine çalıştım. İnternetten çok nadir çalıştım. Sipariş aldım, yaptığım çalışmaları görünce vatandaşlar evet gerçekten bana çok benzemiş diyor. Bu sefer daha çok motive olup detaylara daha çok önem verdim. Bu tarzda çalışmak için çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Fotoğrafa bakıyorsunuz o saçın veya gözün o karakteristik özelliklerini yakalamak lazım yakalayamazsak resmi benzetemezsiniz. Benzemediği zaman da kendini mutlu edemiyorsun. Ben bunu başardım şimdi gördüğüm hemen hemen bütün simaları ve karakteristik özellikleri kağıda aktarabiliyorum. Aynı şekilde okulda öğrencilerimi de bu alan da özellikle realist çalışmak isteyenlere yardımcı oluyorum. Eğitim hayatı boyunca çok başarılı öğrencilerim oldu" diye konuştu.

Realist resim çizmenin çok detaylı bir sanat olduğuna vurgulayan Kala, "Bir resim başladığından itibaren belirli bir zamanı yok ama asgari 2 haftada biter. Eserleri görenler 1 saatte yapmışsındır diyor ama öyle değil. Çok emek isteyen çok kat kat boya isteyen bir uğraş. Bittikten sonra insanlar tarafından inanılmaz bir dönüt alıyorum, 'Bunu beklemiyorduk' deyip şaşırıyorlar. Şimdiye kadar hocam benim istediğim gibi olmadı veya bu bana benzemiyor diyen bir kişi bile çıkmadı. Çok resim yaptım. Elazığ'a ve başka illere hatta farklı ülkelerden bile sosyal medya aracılığıyla bana ulaşıp resmini yaptıran oldu" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor
Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor

YORUMLAR
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Türkiye, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Çocukken kömürle çiziyordu, şimdi yaptığı eserleri görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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