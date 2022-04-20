Son dakika haberi! Diyarbakır'da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı

20.04.2022 10:38
Son dakika haberi! Diyarbakır'da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı

Son dakika haberler... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal mahallesinde su kanalına düşen vatandaşın ineğini, jandarma ve Bağlar Belediyesi personeli seferber olarak kanaldan çıkarttı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal mahallesinde su kanalına düşen vatandaşın ineğini, jandarma ve Bağlar Belediyesi personeli seferber olarak kanaldan çıkarttı. Askerin paçalarını sıvayarak ineğin kurtarılması için yoğun çaba sarf etmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Alınan bilgilere göre dün, Bağlar ilçesi Karacadağ bölgesinde Tellikaya Mahallesi'nde bir vatandaşın ineği su kanalına düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Bağlar Belediyesi ekipleri ve jandarma personeli geldi. Vatandaşın imdadına yetişen ekipler, hummalı çalışma ile yaklaşık 300 kiloluk ineği kanaldan boğulmaktan kurtardı.

Kanaldan çıkartılan inek sahibine teslim edildi. Jandarma personelinin paçalarını sıvayarak yoğun çalışması görüntülere yansırken, vatandaşlar tarafından ekiplere teşekkür edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi! Diyarbakır'da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı
Son dakika haberi! Diyarbakır'da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı

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Diyarbakır, Jandarma, Bağlar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Diyarbakır'da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı - Son Dakika


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