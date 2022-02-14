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Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış - Son Dakika

Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış

14.02.2022 16:56
Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış

Son dakika yerel haberi: Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, şehit aileleri, gazi ve yakınlarını tiyatro ile buluşturdu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, şehit aileleri, gazi ve yakınlarını tiyatro ile buluşturdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyunu 'Bir Bayram Sabahı'nı özel gösterimle izledi. Etkinlik kapsamında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin çocukları da tiyatro oyununda sahne aldı.

Yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte görüşlerini belirten şehit aileleri, "Büyükşehir Belediyemiz ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'müze bizim için gerçekleştirilen bu özel gösterim için teşekkür ediyoruz. Bu güzel oyunda hem hüzünlendik hem de doyasıya eğlendik" dedi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, "Sayın Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sanatsal etkinlikte şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve emniyet teşkilatımız bir araya geldi. Teşkilatımıza mensup polis kardeşlerimizin evlatları da oyunda rol aldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeyi tiyatroyla buluşturan Şehir Tiyatromuza ve oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış
Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış
Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış
Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış
Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış

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Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Tiyatro, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden örnek davranış - Son Dakika


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