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Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

27.01.2022 14:55
Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde sel sonrası yapımı tamamlanan 72 konut ve 82 işyerinin anahtarının teslimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak Cumartesi günü Giresun'a gelmesi bekleniyor.

Giresun'da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde sel sonrası yapımı tamamlanan 72 konut ve 82 işyerinin anahtarının teslimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak Cumartesi günü Giresun'a gelmesi bekleniyor.

Dereli ilçesinde sel afetinden ev ve iş yeri hasar görenlere kira, eşya ve taşınma yardımlarının yanı sıra, vatandaşları evlerine kavuşturmak için çalışmalar da sona gelindiği belirtildi.

Hak sahiplerinin belli olduğu ev ve iş yerlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle teslim edileceğini belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Yaşanan sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Gelinen noktada şehir merkezinde 72 konut ve 82 iş yeri tamamlandı, çevre düzenlemesi bitirildi.Burada hak sahipleri kura çekilerek belirlendi. Yeniden inşa edilen konut ve işyerleri modern bir görünüme sahip oldu. Konsept olarak büyükşehirlerde en son uygulanan açık AVM projelerinin bir benzeri yapıldı. Dünyanın geldiği son modern görünüm ilçemizde uygulandı" dedi.

"Önce can ve mal güvenliği sonra konfor sağlandı"

İlçede önce can ve mal güvenliğinin sağlandığını sonra konforun düşünüldüğünü de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, "Bilindiği gibi yaşanan afet sonrası TOKİ tarafından yapılan afet konutlarının önce dere yatağından uzaklaştırılarak can ve mal güvenliğinin sağlanmasıydı. Bu şekilde de proje hazırlatıldı. Daha sonra düşünülen ise konfor ve ticaretti. Öyle de yapıldı ve ilçemiz hem daha güvenli hem de daha konforlu ve modern görünüme kavuştu. Ticari olarak ise ilçemiz Giresun- Sivas karayolu güzergahında bulunması ve yaylalar diyarı olması nedeniyle geçiş noktasıydı artık ticarettin de noktası olacaktır" diye konuştu.

"Afet evleriyle birlikte ilçede doğalgaz kullanımı başlayacak"

İlçeye doğalgazın da geldiğini belirten Başkan Şenlikoğlu, "Allah bir daha o afeti hiç kimseye yaşatmasın ama devletimizin, milletimizin yanında durmasıyla yeni bir Dereli inşaat edilmekle kalmadı bir çok imkana da kavuştu. Belki 50 yıl sonra geleceği noktaya, afetten sonra ulaşmış oldu. Şuanda ilçemize doğalgaz da gelmiş durumda ilk önce TOKİ afet konutlarına bağlanmaya başlandı buraya taşınacak olanlar doğalgaz kullanabilecekler, diğer ilçe halkımız içinde abone çalışmaları başlatıldı altyapısı oluşturulan ilçemizde en kısa zamanda tüm ilçe merkezimiz doğalgaz kullanmaya başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Mutluluğumuzu Cumhurbaşkanımızla paylaşmak istiyoruz"

İlçe esnaflarından İbrahim Hamurcuoğlu ise, "Çok büyük bir afet yaşamıştık,ama devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızda oldu. Kısa sürede afetin izlerini sildiği gibi yaralarımızı da sardı. Biz haritadan silindiğimizi düşünürken, bakanlarımız her gün ilçemizde oldu. İş makinaları devlet yetkilileri olağanüstü bir gayret ve çabayla bizi o afetten yeni bir ilçeye kavuşturdu. Bizlere ne söz verildiyse, söylenildiği gibi yapıldı. Şimdi ise yapılanların görülmesi için mutluluğumuzu Cumhurbaşkanımızla paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ilçemizde ağırlamaktan görmekten büyük mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

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Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, Giresun, Dereli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika
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