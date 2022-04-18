Son dakika haberi | İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe-Kilit' Operasyonu hakkında açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe-Kilit' Operasyonu hakkında açıklama

18.04.2022 03:59
Son dakika haberi | İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe-Kilit' Operasyonu hakkında açıklama

Edinilen son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ta gerçekleşen "Pençe-Kilit" Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Fahrettin Altun, Terör, Türk, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe-Kilit' Operasyonu hakkında açıklama - Son Dakika


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