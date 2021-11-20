Son dakika haberi: İzmir'de toplu ulaşımda çocuk öncelikli dönem - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocuk odaklı kent hedefi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde toplu taşıma araçlarında çocuk öncelikli dönemi başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü, örnek bir uygulamaya imza attı. Çocuk haklarını yaşamın her alanında görünür kılmak amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde, toplu taşıma araçlarında çocukların güvenli ulaşımı için "çocuk koltuğu" uygulamasını başlattı. İzmir'de toplu taşıma araçlarında çocuklar için ayrılmış koltuklara "Güvenliği, Sağlığı ve Hakları İçin Bu Koltuk Çocuklara Ayrılmıştır" yazılı etiketler yapıştırıldı. Uygulamayla hareketli zeminlerde ayakta durmakta zorlanan çocukların toplu taşıma araçlarında oturarak seyahat etme hakkına dikkat çekmek, çocukların güvenli bir biçimde seyahat etmelerini sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi Şube Müdürü Uğur Özyaşar, "Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesini ilke edinmiş başkanımız Tunç Soyer'in çocuk dostu kent vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerin üzerine düşen görevlerden biri de çocukların daha mutlu ve güvenli bir şehirde yaşamalarını sağlamak. Bunun için belediyemizin bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında özel koltuk ayrılması uygulamasını başlattık. Biz varız, çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.

"İzmirlileri çocuk dostu ulaşımı desteklemeye davet ediyoruz"

Çocuk haklarına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi Koordinatörü Levent Şeşen, "Çocuk dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla çocuk koltuğu uygulamasını hayata geçirdik. Buradaki temel amacımız, çocukların toplu ulaşımda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmekti. Tüm İzmirlileri çocuk dostu ulaşımı desteklemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklar uygulamadan memnun

Uygulamanın çok güzel olduğunu söyleyen Ayşe Naz Duman, "Biz otururken büyüklerimiz bizi bazen kaldırabiliyorlar. Onlar yaşlı ama bizim de çantalarımız çok ağır, biz de zorlanıyoruz. Bence bu çok güzel bir uygulama oldu" dedi.

Duru Melek Bal ise şöyle konuştu: "Çocuk koltukları olmadan önce yolculukta zorlanıyorduk. Kalabalık ortamlarda sıkışıyorduk. Çocuk koltuklarının yapılması çok güzel bir fikir olmuş. Artık bizler de rahat seyahat edebileceğiz. Çocuklara özel yerlerin ayrılması kendimizi özel hissettiriyor. Bizi düşünüyorlar diye hissediyorum" diye konuştu. Ozan Çetinkaya, "Çok yorgun olduğum zamanlar oluyordu ve oturamıyordum. Sağa sola çarpıyordum. Şimdi kendimi özel hissediyorum. Birisi oturduğu zaman 'orası benim koltuğum' diyebiliyorum" dedi. Nehir Ünalan ise "Bence çok güzel oldu. Büyükler oturduğu için bize oturacak yer kalmıyordu" diye konuştu.

"Uygulamayı destekliyorum"

Uygulamaya anne babalardan da destek geldi. Anne Müge Gül, "Çok güzel bir uygulama. Çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Baba Tahsin Duman da "Çocuklarımızın toplu taşıma araçlarında yaşadıkları problemleri biliyoruz. Yorgun, argın okuldan çıkıyorlar. Kocaman çantalarıyla yer bulamıyorlar. Yer vermeseler başka insanlar tarafından yerlerinden ediliyorlar. O yüzden bu uygulamayı bir farkındalık olarak görüyorum ve destekliyorum. Umarım diğer illere de örnek teşkil eder" ifadelerini kullandı. - İZMİR