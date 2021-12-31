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Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

31.12.2021 12:56
Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Son dakika yerel haberi: Geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi, 2021 yılında 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pil toplarken, 6 yılda ise toplam 17 bin 552 ton elektronik atık ve 7 bin 230 kilo atık pil topladı.

Geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi, 2021 yılında 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pil toplarken, 6 yılda ise toplam 17 bin 552 ton elektronik atık ve 7 bin 230 kilo atık pil topladı. Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı yatırımlarıyla tam destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Geri dönüşüme belediyenin tüm imkanları seferber eden Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyor. Bu doğrultuda okul ve camiler ile ilçe merkezindeki telefonculara atık pil kutusu yerleştiren Kocasinan Belediyesi, uygulamayla elektronik atıkların hem çevreye verebileceği zararların önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirterek; "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağı bilinciyle okullarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler veriyor. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında yarışmalar düzenliyoruz. Bilindiği üzere; ilçenin çeşitli yerlerine 'Elektronik Atık Toplama Noktaları' yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Bölgemizin 200 farklı noktasına 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' yerleştirildi. Atık yağların ayrı toplanması için ilçenin 147 farklı noktasına 'Bitkisel atık yağ toplama kutusu' konuldu. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı
Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı
Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı
Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

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Kocasinan Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı - Son Dakika
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