Son dakika haberi: Palancıoğlu: "Temizlik maliyetleri ile daha çok yatırım ve hizmet yapabiliriz" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Palancıoğlu: "Temizlik maliyetleri ile daha çok yatırım ve hizmet yapabiliriz"

12.04.2022 14:39
Son dakika haberi: Palancıoğlu: "Temizlik maliyetleri ile daha çok yatırım ve hizmet yapabiliriz"

Son dakika yerel haberi: Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin günlük temizliği için yüksek maliyetler ödendiğini ve en pahalı hizmetin çöp toplama, kaldırım ve parkların temizliği, yol kenarların ve kaldırımların süpürülmesi gibi hizmetler olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin günlük temizliği için yüksek maliyetler ödendiğini ve en pahalı hizmetin çöp toplama, kaldırım ve parkların temizliği, yol kenarların ve kaldırımların süpürülmesi gibi hizmetler olduğunu söyledi.

En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesinde doğu ile batı arası 62 kilometredir ve 58 mahallesi bulunmaktadır. Her gün düzenli çöp toplama, geri dönüşüm toplama ve yol süpürme hizmeti verilmektedir. Belediyemizde 1400 işçi saha da çalışmaktadır. Sadece 448 işçi ise temizlik hizmetlerinde çalışmaktadır. Yani çalışan işçilerin üçte biri temizlik birimindedir. Geri kalan 952 işçi ise park bahçe, fen işleri, ulaşım, destek, makina ikmal, mezarlık, kültür, sosyal işler gibi birimlerde istihdam edilmektedir. Yani temizlik çalışmaları maliyetli bir hizmettir. Bunu en aza indirmek gerekir. Bunun için önce kirletmemeye çapa sarf etmeliyiz. Geçen yıl 570 milyon TL belediye bütçesinin 61 milyonu temizlik hizmetleri için harcanıldı. Buda genel bütçenin yüzde 11'i demektir. Ne kadar az kirletirsek o kadar çok park, yol, sosyal tesis inşa edebiliriz." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yollara, parklara, cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda uyarıda bulunarak şehrinde bir ev düşünülmesi ve evdeki temizlik hassasiyetinin şehir temizliğinde de gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Mustafa Palancıoğlu, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Palancıoğlu: 'Temizlik maliyetleri ile daha çok yatırım ve hizmet yapabiliriz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Palancıoğlu: "Temizlik maliyetleri ile daha çok yatırım ve hizmet yapabiliriz" - Son Dakika
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