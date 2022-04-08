Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

08.04.2022 16:01
Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

Son dakika habere göre Şehidin oğlu minik bebek emniyet müdürünün göğsündeki rozeti öptü.

Şehidin oğlu minik bebek emniyet müdürünün göğsündeki rozeti öptü. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, göğsündeki rozeti çıkarıp şehidin oğluna hediye etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitleri anmak için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarlığında tören düzenlendi. Törene Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Duaların edilmesinden sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan'ı kucağına aldı. Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, 'Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim' diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp'a hediye etti.

Emniyet Müdürünün şehit yakınları ile bir süre sohbet etmesinin ardından tören sona erdi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

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Fındık, Polis, Şehit, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti - Son Dakika


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