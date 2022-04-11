Son dakika haberi... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'nin baba ocağında helallik alındı - Son Dakika

Adana"da şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Bahçelievler'de baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Adana'nın Kozan'da trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Bahçelievler'de bulunan baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından cenazesi namaz kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne götürüldü. - İSTANBUL