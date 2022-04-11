Son dakika haberi... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'nin baba ocağında helallik alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'nin baba ocağında helallik alındı

11.04.2022 12:44
Son dakika haberi... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'nin baba ocağında helallik alındı

Gelen son dakika haberine göre Adana"da şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Bahçelievler'de baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Adana"da şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Bahçelievler'de baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Adana'nın Kozan'da trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Bahçelievler'de bulunan baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından cenazesi namaz kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'nin baba ocağında helallik alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'nin baba ocağında helallik alındı - Son Dakika
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