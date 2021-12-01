Son dakika haberi: Şehit Furkan Kocaman'ın ailesi oğlunun anısına 122 İstasyonu yaptırdı - Son Dakika

Konya'dan 2019 yılının Mart ayında Erasmus programı çerçevesinde eğitim için gittiği Polonya'da PKK sempatizanları tarafından şehit edilen Selçuk Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın anısına ailesi tarafından yaptırılan Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle açıldı.

1-7 Aralık Acil sağlık Hizmetleri Haftası çok anlamlı bir etkinlik ile başladı. 2019 Yılı Mart ayında Erasmus programı çerçevesinde eğitim için Polonya'ya giden fakat PKK sempatizanları tarafından şehit edilen Selçuk Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın anısına ailesi tarafından yaptırılan Furkan Kocaman 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle açıldı. Açılış törenine Furkan Kocaman'ın ailesi, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin ile birlikte istasyon çalışanları katıldı.

Açılış töreni öncesi konuşan Vali Özkan, Konya sağlığı adına güzel bir tesisin hizmete açıldığını belirterek, "Evlatlarının anısına böyle bir binanın yaptırılmasını sağlayan Kocaman ailesine teşekkür ederim. Bu tesisimizle birlikte şehidimize minnet borcumuzu arz etmiş oluyoruz. Ailenin kendi özel birikimlerini buraya katkı sağlayarak milletimizin hizmetine sunması son derece anlamlıdır" dedi.

Vali Özkan, açılan sağlık tesisi inşaatının tamamlanması adına destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, arsa tahsisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Hayırsever baba Celalettin Kocaman ve Eşi Ayşe Kocaman'da açılış sonrası duygularını paylaştı. Baba Kocaman, "Burayı yaptırmamızda valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, Selçuklu Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz bize çok yardımcı oldu. Buradan bir hastaya ambulansın gidip ona yetişmesi, sonucunda da 'Allah razı olsun' denilmesiyle çok mutlu olacağız. Böyle bir acı olay yaşayınca bundan sonra bu tür işlere ağırlık vermek istiyoruz. Birikimlerimizi hayır işlerine harcayacağız. İnşallah başka bir yer daha vesile olur" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan anne Ayşe Kocaman ise, "Böyle bir acı olay yaşadık. Rabbime şükürler olsun ki bize böyle bir imkan verdi. Ne kadar acı olsa da hem mutluluk hem gururu bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.

Yapılan duaların ardından yapılan açılış sonrası, Furkan Kocaman'ın isminin verildiği istasyonda incelemelerde bulunan Vali Özkan ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalardan dolayı başarılar diledi. - KONYA