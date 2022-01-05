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Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı

05.01.2022 12:20
Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı

Son dakika haberlerine göre Beş yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

Beş yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, bugün şehadetinin 5'inci sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü şehit Sekin'in kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Sekin'in kabri başında saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Dua edilip, Kur'an-ı Kerim okunarak, kabrine karanfiller bırakılmasının ardından Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Fethi Sekin Külliyesi açılışı gerçekleştirildi.

"Sadece dağdaki teröristlerle değil, şehirlerde de teröristlerle mücadele ediyoruz"

Bugün burada bir kahramanın manevi huzurunda olduklarını belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Türk milleti tarihi boyunca pek çok kahraman evlat yetiştirmiş ve varlığını geçmişten bugüne kadar da sürdürebilmiştir. Bu kahramanlardan bir tanesi de şehit polis memuru Fethi Sekin'dir. Kahramanlık sıfatı kolay elde edilecek bir sıfat değildir. Fethi Sekin'in vazife ve sorumluluk anlayışları, inançları, değerleri onu sorumluluk düştüğünde vazife icap ettiğinde cesaretle ve büyük bir fedakarlıkla bu milletin huzurunu bozmaya çalışan birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir dakika tereddüt etmeden gözünü dahi kırpmadan onlarla mücadele edebilmesinin bir neticesidir. Eli silahlı teröristlere karşı kahramanca karşı koyuşu aslında bizim milletimizin kolluk kuvvetlerimizin icap ettiğinde ne kadar büyük fedakarlık ortaya koyabileceklerinin ve koymalarının bir nişanesidir. Ülke olarak sadece dağdaki teröristlerle mücadele ediyor değiliz şehirlerde de teröristlerle mücadele ediyoruz. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar onlarla bu mücadele büyük bir başarı ve kararlılıkla devam ediyor. Bu mücadelenin başarısında belirleyici unsur kahramanlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz ve halen vazife başında bu mücadeleyi yürüten kolluk kuvvetlerimizdir Allah hepsinden razı olsun. Elazığ bizim milli ve manevi değerlerimizin kaynak şehirlerinden bir tanesidir. Bu değerler burada çok kuvvetli bir şekilde yaşatılıyor ve aktarılıyor. Şehit polis memuru Fethi Sekin de bu manevi ikliminde yetişmiş bir kahraman olarak kendisine öğretilen ve anlatılanları sese aktarılan değerleri yerine getirerek onlara sahip çıkarak şehadet mertebesine ulaşmış bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun. Biz inancımız gereği şehitlerimizin ölmediğine ve peygamber efendimize komşu olduklarına inanıyoruz. İnşallah bütün şehitlerimiz bizlere de şefaatleriyle destek olacaklar. Fethi Sekin'in şehadetinin bir başka özelliği de bütün kolluk kolları mesleğe girerken vazifeli olun olmayın, görev mıntıkanız olsun olmasın vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden bir suçla karşılaştığınızda ona müdahaleye yetkilisiniz. Fethi Sekin de bu emir doğrultusunda teşkilatın bu geleneğini doğrultusunda karşılaştığı hadiseye müdahale ederek bütün kolluk personeline çok büyük ders verip örnek teşkil etti" dedi.

Anma programına şehit Fethi Sekin'in ailesinin yanı sıra Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, siyasi parti temsilcileri, meslek arkadaşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı
Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı
Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı
Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı
Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı
Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı
Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı

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Polis Memuru, Fethi Sekin, Elazığ, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şehit kahraman polis Fethi Sekin, vefatının 5'inci senesinde kabri başında anıldı - Son Dakika
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