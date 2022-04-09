Son dakika haberi: Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi

09.04.2022 12:40
Son dakika haberi: Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul'daki yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ulaşım zammı konusunda konuştu.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul'daki yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ulaşım zammı konusunda konuştu. Göksu, geçtiğimiz perşembe günü İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplu ulaşımda yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere uygulanmaması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

İstanbul'daki ulaşım zammına yönelik AK Parti ve MHP'li İBB Meclisi üyeleri yaptıkları değerlendirmede, öğrencilerin son ulaşım zammından muaf tutulması için teşebbüste bulunmaya karar verdi. Alınan bu kararı Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" başlığıyla duyurdu. Göksu, ulaşım zammının öğrencilere yansıtılmaması için hazırladıkları teklifi, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü toplanacak İBB Meclisi'ne sunacaklarını söyledi.

İBB sübvanse etsin

Göksu videolu paylaşımında konu ile ilgili şunları söyledi: "Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabi bu yüzde 40 zam siz okula giderken, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle meşgul olsunlar, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin, böylece İETT de zarar görmesin. Öğrenciler de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü meclise sunuyoruz"

Bilindiği gibi 7 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde yapılan toplu ulaşım zammı sonrası 2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, aylık öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükselmiş, öğrenciler tarafından tepki görmüştü. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi

YORUMLAR
500
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu İstanbul'da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Esenler, Göksu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:59:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement